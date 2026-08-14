Ordnung statt Chaos: 5 praktische Helfer für Schreibtisch und Homeoffice

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Ein voller Schreibtisch, herumliegende Unterlagen und Kabel unter dem Tisch können selbst ein schönes Homeoffice schnell unruhig wirken lassen. Dabei brauchen Sie nicht unbedingt mehr Platz – häufig müssen Sie den vorhandenen Platz nur besser nutzen. Diese fünf praktischen Helfer bringen Struktur an den Arbeitsplatz.

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1. AIDIMOO Acryl-Zeitschriftenhalter: Unterlagen aufrecht statt übereinander

Acryl Zeitschriftenhalter 4 Fächer, Vertikal Schreibtisch-Organizer © AIDIMOO

Wer Dokumente, Notizbücher oder Magazine stapelt, kennt das Problem: Genau das Blatt, das Sie benötigen, liegt meistens ganz unten. Der AIDIMOO Zeitschriftenhalter setzt stattdessen auf vier vertikale Fächer. Mit einer Größe von 23,7 × 22 × 20 cm eignet er sich laut Produktbeschreibung unter anderem für Akten, Magazine und Tablets.

Das transparente Acryl wirkt zudem deutlich dezenter als viele klassische Büroablagen. Praktisch ist diese Lösung vor allem dann, wenn Sie häufig benötigte Unterlagen direkt auf dem Schreibtisch griffbereit haben möchten.

2. Ultimate Setup Kabelwanne: Schluss mit dem Kabelsalat

Kabelkanal Schreibtisch – Premium Kabelwanne (Weiß, 2er Set) © Ultimate

Computer, Monitor, Smartphone, Schreibtischlampe – im Homeoffice kommen schnell zahlreiche Strom- und Verbindungskabel zusammen. Die Ultimate Setup Kabelwanne im 2er-Set wird unter dem Schreibtisch eingesetzt und bietet Platz, um Kabel sowie eine Steckdosenleiste aus dem direkten Sichtfeld zu bekommen.

Der große Vorteil: Ihre Arbeitsfläche bleibt frei und unter dem Tisch hängen weniger Kabel herum. Gerade bei einem höhenverstellbaren Schreibtisch kann ein durchdachtes Kabelmanagement besonders sinnvoll sein.

3. BONTEC Monitorständer: Mehr Platz unter den Bildschirmen

BONTEC Monitorständer Holz für 2 Monitore, verstellbare Länge und Winkel © BONTEC

Arbeiten Sie mit einem oder sogar zwei Monitoren, nimmt die Technik schnell einen großen Teil des Schreibtisches ein. Der BONTEC Monitorständer ist für zwei Bildschirme ausgelegt und lässt sich in Länge und Winkel verstellen. Zusätzlich ist ein Handyhalter integriert.

Der erhöhte Aufbau schafft gleichzeitig nutzbaren Raum unterhalb der Monitore. Dort können Sie beispielsweise Tastatur, Notizbuch oder kleinere Arbeitsutensilien unterbringen, wenn Sie diese gerade nicht benötigen.

4. BEWISHOME Rollcontainer: Alles bekommt seinen festen Platz

BEWISHOME Rollcontainer Schreibtisch mit 5 Schubladen Weiß © BEWISHOMELamicall Laptop Ständer, Alu Laptopständer, Notebook Ständer Schreibtisch

Nicht alles sollte auf dem Schreibtisch stehen. Für größere Mengen an Büromaterial und Dokumenten ist deshalb zusätzlicher Stauraum oft die bessere Lösung. Der BEWISHOME Rollcontainer bietet fünf Schubladen sowie ein Schrankfach mit verstellbaren Einlegeböden. Teile des Containers lassen sich zudem abschließen.

Durch die Rollen können Sie den Container flexibel neben oder unter dem Schreibtisch positionieren. So verschwinden Papier, Ladegeräte und andere Kleinteile aus dem Sichtfeld, bleiben aber in unmittelbarer Nähe.

5. Lamicall Laptopständer: Mehr freie Fläche und flexiblere Positionierung

Lamicall Laptop Ständer, Alu Laptopständer, Notebook Ständer Schreibtisch © Lamicall

Wer täglich am Notebook arbeitet, kann mit einem Laptopständer gleich zwei Probleme angehen. Der Lamicall Laptopständer ist faltbar, höhenverstellbar und um 360 Grad drehbar. Laut Hersteller eignet er sich für Notebooks zwischen 10 und 17,3 Zoll.

Durch die erhöhte Position steht das Notebook nicht mehr einfach flach auf der Arbeitsfläche. In Kombination mit externer Tastatur und Maus können Sie Ihren Arbeitsplatz dadurch übersichtlicher gestalten und die Position des Bildschirms besser an Ihre Sitzposition anpassen.

Unser Fazit

Für einen ordentlichen Arbeitsplatz müssen Sie nicht gleich das komplette Homeoffice umbauen. Die Kabelwanne beseitigt sichtbaren Kabelsalat, der Acryl-Organizer sortiert Unterlagen und der Rollcontainer schafft zusätzlichen Stauraum. Monitor- und Laptopständer nutzen dagegen die vorhandene Fläche geschickter aus. Welche der fünf Lösungen sich für Sie am meisten lohnt, hängt deshalb vor allem davon ab, ob bei Ihnen Kabel, Papier oder fehlender Stauraum das größte Problem sind.

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