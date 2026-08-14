Frühes Aufstehen fällt schwer? Diese Gadgets helfen bei der Morgenroutine

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Nach ein paar entspannten Urlaubstagen kann der erste Arbeitstag unangenehm früh beginnen. Plötzlich klingelt der Wecker wieder um sechs oder sieben Uhr, obwohl sich der Körper längst an spätere Nächte und gemütliche Morgen gewöhnt hat. Technik kann Ihnen die Umstellung zwar nicht komplett abnehmen – sie kann Ihre Morgenroutine aber deutlich angenehmer gestalten.

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Drei Produkte sind dafür besonders interessant: Ein automatischer Vorhangöffner bringt morgens Tageslicht ins Schlafzimmer, ein Tageslichtwecker sorgt für einen sanfteren Start und ein Kaffeevollautomat liefert anschließend die passende Motivation für den Weg aus dem Bett.

1. SwitchBot Curtain 3: Die Vorhänge öffnen sich automatisch

SwitchBot Smart Automatischer Vorhangöffner - Bluetooth Fernbedienung mit App/Timer © SwitchBot

Ein überraschend cleveres Gadget für Morgenmuffel ist der SwitchBot Curtain 3. Der kleine Motor wird an einer kompatiblen Vorhangschiene angebracht und übernimmt anschließend das Öffnen und Schließen des Vorhangs.

Das Interessante für Ihre Morgenroutine ist die Timer-Funktion. Statt morgens in einem komplett abgedunkelten Schlafzimmer aufzuwachen, können Sie den Vorhang automatisch zu einer bestimmten Uhrzeit öffnen lassen. Gerade nach dem Urlaub kann das eine angenehmere Möglichkeit sein, wieder in einen geregelten Tagesablauf zu kommen.

Die Steuerung funktioniert per Bluetooth und App. Laut Produktbeschreibung ist außerdem eine Einbindung in Alexa und Google Home möglich, wofür allerdings ein entsprechender Hub benötigt wird.

Bei Amazon wird das Modell mit 4,0 von 5 Sternen bei 504 Bewertungen geführt. Mehr als 50 Stück wurden den angegebenen Daten zufolge im vergangenen Monat gekauft.

Preislich liegt der SwitchBot Curtain 3 derzeit bei 64,84 Euro statt 68,25 Euro – das entspricht rund 5 Prozent Rabatt.

Der größte Vorteil liegt für uns in der Automatisierung: Sie müssen morgens überhaupt nichts machen. Allerdings sollten Sie vor dem Kauf unbedingt prüfen, ob die angebotene Variante zu Ihrer Vorhangschiene passt. Außerdem ist das Produkt mit knapp 65 Euro eine vergleichsweise kostspielige Lösung für eine Aufgabe, die man natürlich auch per Hand erledigen könnte.

2. Dreamegg Tageslichtwecker: Nicht sofort vom Alarm erschrecken lassen

Wer morgens regelmäßig auf die Schlummertaste drückt, kann es mit einem anderen Weckkonzept versuchen. Der Dreamegg Tageslichtwecker kombiniert Nachttischlampe und Wecker und bietet eine 20-stufig dimmbare Beleuchtung.

Dreamegg Nachttischlampe Touch, Tageslichtwecker mit USB Ladefunktion © Dreamegg

Hinzu kommen 25 beruhigende Klänge. Dadurch lässt sich das Gerät nicht nur morgens zum Aufstehen einsetzen, sondern bereits am Abend in die Schlafroutine integrieren. Eine USB-Ladefunktion ist ebenfalls vorhanden, sodass beispielsweise das Smartphone am Nachttisch geladen werden kann.

Der Tageslichtwecker kommt bei Amazon auf 4,2 von 5 Sternen bei 103 Bewertungen. Zum angegebenen Zeitpunkt gibt es zudem ein befristetes Angebot: 32,56 Euro statt 38,30 Euro, was einem Rabatt von rund 15 Prozent entspricht.

Für uns ist dieses Modell besonders interessant, wenn Ihnen ein klassischer Smartphone-Wecker am Morgen zu abrupt ist. Sie bekommen Licht, Wecker und Nachttischlampe in einem Gerät. Wer dagegen ohnehin problemlos mit einem normalen Weckton aufsteht, benötigt die zusätzlichen Funktionen vermutlich nicht.

3. Philips LatteGo 5400: Die Belohnung wartet in der Küche

Und was bringt Sie endgültig aus dem Bett? Für viele dürfte die Antwort ziemlich einfach sein: Kaffee.

Der Philips LatteGo 5400 ist mit einem Preis von 427,94 Euro mit Abstand das teuerste Gadget unserer Auswahl. Dafür handelt es sich auch um einen vollständigen Kaffeevollautomaten und nicht um ein kleines Morgen-Gadget.

PHILIPS Kaffeevollautomat LatteGo 5400 Serie, Chrom, 12 Spezialitäten © PHILIPS

Das Gerät bietet zwölf Kaffeespezialitäten, ein LatteGo-Milchsystem, vier Benutzerprofile, ein TFT-Display und ein Keramikmahlwerk. Gerade die Benutzerprofile sind praktisch, wenn mehrere Personen im Haushalt unterschiedliche Vorlieben bei Kaffee und Milchgetränken haben.

Mit 4,4 von 5 Sternen aus 13.210 Bewertungen verfügt das Modell außerdem über wesentlich mehr Kundenbewertungen als die beiden anderen Produkte. Laut den angegebenen Amazon-Daten wurden im vergangenen Monat mehr als 1.000 Stück gekauft.

Der offensichtliche Nachteil ist der Preis. Nur für eine bessere Morgenroutine würden wir keine 427,94 Euro für einen Kaffeevollautomaten ausgeben. Wenn Sie ohnehin über die Anschaffung eines Vollautomaten nachdenken und morgens gerne Espresso, Cappuccino oder Latte Macchiato trinken, sieht die Sache allerdings anders aus.

So könnte Ihre neue Morgenroutine aussehen

Das Interessante an den drei Geräten ist, dass sie nicht dasselbe Problem lösen. Stattdessen können sie aufeinander aufbauen: Zuerst öffnet der SwitchBot automatisch die Vorhänge. Gleichzeitig beziehungsweise kurz danach beginnt der Tageslichtwecker mit dem Aufwecken. Anschließend wartet in der Küche der Kaffee.

Natürlich brauchen Sie dafür nicht zwingend alle drei Produkte. Wenn Sie hauptsächlich Probleme mit dem Aufstehen haben, würden wir zuerst beim Dreamegg Tageslichtwecker für 32,56 Euro ansetzen. Für stark abgedunkelte Schlafzimmer ist der SwitchBot Curtain 3 für 64,84 Euro die spannendere Ergänzung. Der Philips LatteGo 5400 für 427,94 Euro lohnt sich dagegen vor allem dann, wenn Sie unabhängig von Ihrer Morgenroutine bereits einen hochwertigen Kaffeevollautomaten suchen.

Unser Fazit

Nach dem Urlaub wieder früh aufzustehen, wird auch mit Technik nicht automatisch angenehm. Mit ein paar kleinen Automatisierungen lässt sich der Übergang zurück in den Alltag aber komfortabler gestalten.

Unser Preis-Leistungs-Tipp ist der Dreamegg Tageslichtwecker. Für 32,56 Euro bietet er eine vergleichsweise günstige Möglichkeit, den klassischen Smartphone-Alarm zu ersetzen. Der SwitchBot ist dagegen das ungewöhnlichste Gadget: Automatisch geöffnete Vorhänge können dafür sorgen, dass Sie morgens nicht mehr in einem vollständig dunklen Raum liegen bleiben.

Der Philips LatteGo 5400 spielt preislich in einer völlig anderen Liga. Wenn Kaffee für Sie ohnehin fest zur Morgenroutine gehört und Sie bereits einen Vollautomaten suchen, bekommen Sie hier jedoch die umfangreichste Lösung der drei.

Kurz gesagt: Sie müssen Ihre komplette Morgenroutine nicht automatisieren. Schon das Gadget, das genau an Ihrem persönlichen Schwachpunkt ansetzt – Aufwachen, Aufstehen oder der erste Kaffee – kann nach dem Urlaub den Start zurück in den Alltag angenehmer machen.

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