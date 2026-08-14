Monitor fürs Homeoffice: Welche Größe lohnt sich?

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Wer täglich mehrere Stunden am Schreibtisch verbringt, merkt schnell, wie wichtig ein vernünftiger Monitor ist. Ein zu kleiner Bildschirm wird beim Arbeiten mit mehreren Fenstern schnell eng, während ein sehr großer Monitor auf einem kleinen Schreibtisch eher anstrengend als hilfreich sein kann. Für viele Homeoffice-Arbeitsplätze haben sich deshalb 24 und 27 Zoll als besonders interessante Größen etabliert.

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Aktuell finden Sie bei Amazon mehrere Modelle um die 100-Euro-Marke. Besonders interessant sind der Amazon Basics 27 Zoll, der ASUS VY279HGR mit 27 Zoll und der kompaktere KTC H24T27 mit 24 Zoll und QHD-Auflösung. Doch welcher davon passt zu Ihrem Arbeitsplatz?

27 Zoll: Für viele der beste Kompromiss im Homeoffice

Wenn auf Ihrem Schreibtisch ausreichend Platz vorhanden ist, würde ich für das klassische Homeoffice grundsätzlich eher zu 27 Zoll tendieren. Die zusätzliche Bildschirmfläche macht sich vor allem dann bemerkbar, wenn Sie beispielsweise Word und einen Browser nebeneinander geöffnet haben oder regelmäßig mit größeren Excel-Tabellen arbeiten.

Dabei sollten Sie allerdings nicht ausschließlich auf die Bildschirmdiagonale schauen. Mindestens genauso wichtig ist die Auflösung. Full HD mit 1.920 × 1.080 Pixeln ist auf 27 Zoll brauchbar und preiswert, QHD mit 2.560 × 1.440 Pixeln liefert jedoch sichtbar mehr Arbeitsfläche und eine höhere Pixeldichte.

Genau hier unterscheiden sich die drei vorgestellten Modelle.

Amazon Basics 27 Zoll: Der unkomplizierte Preis-Tipp für 90,74 Euro

Der Amazon Basics 27-Zoll-Monitor ist die klassische Lösung für alle, die einfach einen großen Bildschirm für den Schreibtisch suchen und nicht unnötig viel ausgeben möchten.

Für 90,74 Euro bekommen Sie einen 27-Zoll-Monitor mit Full-HD-Auflösung und bis zu 100 Hz. Gerade die 100 Hz gefallen mir in dieser Preisklasse: Beim Scrollen durch Webseiten, Dokumente oder lange Tabellen wirken Bewegungen flüssiger als bei einem klassischen 60-Hz-Büromonitor.

Amazon Basics Monitor 27 Zoll (68.6 cm) © Amazon

Praktisch sind außerdem die integrierten Lautsprecher. Für Videokonferenzen oder ein gelegentliches YouTube-Video müssen Sie dadurch nicht zwingend zusätzliche Lautsprecher auf den Schreibtisch stellen. Dank VESA-Kompatibilität lässt sich der Bildschirm außerdem an einer passenden Monitorhalterung befestigen.

Sie sollten allerdings wissen, worauf Sie sich einlassen: 27 Zoll und Full HD sind eine preisorientierte Kombination. Wer besonders nah vor dem Bildschirm sitzt oder sehr viel mit kleinen Schriften arbeitet, bekommt mit QHD ein schärferes Bild.

Mit 4,5 von 5 Sternen bei 718 Bewertungen fällt das bisherige Kundenfeedback dennoch ordentlich aus. Laut der angegebenen Amazon-Produktseite wurde der Monitor zudem mehr als 400-mal im vergangenen Monat gekauft.

Für wen lohnt er sich? Wenn Sie einen möglichst günstigen 27-Zoll-Monitor für Outlook, Word, Browser, Videokonferenzen und allgemeine Büroarbeit suchen, ist das für mich der interessanteste Budget-Kandidat der drei.

ASUS VY279HGR: 27 Zoll und sogar 120 Hz

Nur rund zehn Euro darüber liegt der ASUS VY279HGR. Er kostet aktuell 100,74 Euro und kombiniert ebenfalls 27 Zoll mit einer Full-HD-Auflösung.

Interessant wird das Modell durch seine Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz. Das ist für reine Office-Arbeit zwar kein Muss, sorgt aber für eine angenehm flüssige Darstellung. Wer nach Feierabend gelegentlich am gleichen Rechner spielt, bekommt dadurch einen zusätzlichen Vorteil.

ASUS VY279HGR 27 Zoll 120Hz IPS Eye Care Gaming Monitor © ASUS

Für lange Arbeitstage finde ich außerdem die Eye-Care-Ausstattung erwähnenswert. ASUS nennt unter anderem Flicker-Free-Technik und einen Blaulichtfilter. Hinzu kommt eine antibakterielle Beschichtung.

Auch die bisherigen Bewertungen können sich sehen lassen: 4,6 von 5 Sternen aus 1.108 Bewertungen. Mehr als 1.000 Exemplare sollen zuletzt innerhalb eines Monats gekauft worden sein.

Der Nachteil gegenüber dem Amazon-Modell ist weniger der Preis als erneut die Auflösung. Trotz 27 Zoll bleibt es bei Full HD. Für klassische Büroarbeit reicht das, wer allerdings besonders viel Wert auf eine feine Textdarstellung legt, sollte sich den dritten Kandidaten ansehen.

KTC H24T27: Kleiner, dafür QHD

Der KTC H24T27 geht einen anderen Weg. Statt 27 Zoll bekommen Sie hier 24 Zoll, dafür aber eine QHD-Auflösung mit 2.560 × 1.440 Pixeln.

Und genau diese Kombination finde ich fürs Homeoffice spannend. Texte, Tabellen und Benutzeroberflächen können auf dem kleineren Display sehr scharf wirken, gleichzeitig benötigt der Monitor weniger Platz auf dem Schreibtisch. Hinzu kommen ein IPS-Panel, 100 Hz, ein angegebener Kontrast von 1.300:1, Adaptive Sync sowie HDMI und DisplayPort.

KTC Monitor 24 Zoll, QHD 2K 100Hz IPS PC Monitor © KTC

Preislich liegt der KTC aktuell sogar zwischen den beiden 27-Zoll-Geräten. Das befristete Amazon-Angebot reduziert ihn laut Ihren Angaben um 15 Prozent von 110,92 Euro auf 94,27 Euro.

Mit 4,5 von 5 Sternen bei 1.290 Bewertungen gibt es zudem bereits vergleichsweise viel Kundenfeedback.

Der Kompromiss ist offensichtlich: Ihnen fehlt die zusätzliche physische Bildschirmfläche eines 27-Zöllers. Wenn Sie häufig zwei große Dokumente nebeneinander bearbeiten möchten, würde ich daher eher zu 27 Zoll greifen. Sitzen Sie dagegen an einem kleineren Schreibtisch und möchten möglichst scharfe Schrift, ist der KTC ausgesprochen interessant.

Welche Monitorgröße sollten Sie kaufen?

Meine Entscheidung würde ich vor allem vom vorhandenen Platz abhängig machen. 24 Zoll sind ideal für einen kompakten Arbeitsplatz und reichen für typische Büroarbeiten problemlos aus. Der KTC kombiniert diese Größe zusätzlich mit QHD und ist deshalb mein Favorit, wenn Ihnen Bildschärfe wichtiger als maximale Diagonale ist.

27 Zoll würde ich dagegen wählen, wenn Sie ausreichend Platz haben und häufig mehrere Programme gleichzeitig verwenden. Der Amazon Basics ist dabei die günstigere und unkomplizierte Lösung. Für derzeit rund zehn Euro mehr bekommen Sie beim ASUS allerdings bis zu 120 Hz und eine stärker auf längeres Arbeiten ausgerichtete Eye-Care-Ausstattung.

Unser Fazit

Für das Homeoffice sind 24 bis 27 Zoll unserer Meinung nach der ideale Bereich. Wer ausreichend Platz auf dem Schreibtisch hat, fährt mit einem 27-Zoll-Modell besonders komfortabel. Der ASUS VY279HGR für 100,74 Euro ist für uns dabei das rundeste Gesamtpaket: viel Bildschirmfläche, 120 Hz und praktische Eye-Care-Funktionen.

Wer vor allem auf den Preis achtet, bekommt mit dem Amazon Basics 27 Zoll für 90,74 Euro eine solide und unkomplizierte Alternative. Der KTC H24T27 für 94,27 Euro ist dagegen unser Tipp für kleinere Schreibtische – vor allem wegen der schärferen QHD-Auflösung.

Unterm Strich: Mehr Platz gewünscht? ASUS. Möglichst günstig? Amazon Basics. Kompakt und scharf? KTC.

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