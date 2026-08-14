Schulstart 2026: Diese Dinge kaufen Eltern besser sofort!

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Wenn das neue Schuljahr näher rückt, beginnt für viele Familien die Suche nach der passenden Ausstattung. Gerade bei Dingen, die täglich gebraucht werden, lohnt es sich, nicht bis zum letzten Wochenende zu warten. Schulranzen, Pausenausstattung und Schreibwaren können Sie frühzeitig besorgen – und vermeiden damit unnötigen Stress kurz vor dem ersten Schultag.

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Der Schulranzen: lieber früh auswählen

Einer der wichtigsten Käufe ist der Schulranzen. Das McNeill Stitch Perfecto Schulranzen-Set ist ein fünfteiliger Begleiter für die Grundschule. Zum Set gehören neben dem ergonomischen Schulranzen unter anderem ein gefülltes Federmäppchen und ein Sportbeutel. Brust- und Beckengurt sollen dabei helfen, das Gewicht besser zu verteilen, während reflektierende Elemente die Sichtbarkeit erhöhen.

McNeill Stitch Perfecto SchulranzenSet 5-teilig – Ergonomischer Schulranzen © McNeill

Praktisch ist vor allem die große Auswahl: Bei Amazon finden Sie zahlreiche Schulranzen in unterschiedlichen Farben, Motiven und Designs – sowohl klassische Varianten für Jungen und Mädchen als auch viele neutrale Modelle. So können Sie gemeinsam mit Ihrem Kind einen Ranzen auswählen, der nicht nur funktional ist, sondern ihm auch optisch gefällt. Beim Kauf sollten Sie allerdings nicht allein auf das Motiv achten: Passform, Gewicht und Tragekomfort sind mindestens genauso wichtig.

Brotdose und Trinkflasche gehören jeden Tag dazu

Auch die Pausenausstattung lässt sich problemlos vor dem großen Schulstart-Trubel besorgen. Das Mepal Pausenset Campus Little Dutch kombiniert eine 400-ml-Pop-up-Trinkflasche mit einer 750-ml-Lunchbox. Das Set ist spülmaschinenfest und eignet sich damit besonders für den täglichen Einsatz in der Schule.

Mepal - Pausenset Campus Little Dutch - Set für Kinder mit Pop-up Trinkflasche & Lunch Box © Mepal

Gerade bei jüngeren Kindern sollten Sie darauf achten, dass sich Flasche und Brotdose selbstständig und ohne großen Kraftaufwand öffnen und wieder sicher verschließen lassen. Ein gemeinsames Set hat außerdem den Vorteil, dass beide Teile optisch zusammenpassen und morgens schnell griffbereit sind.

Bleistifte besser gleich auf Vorrat kaufen

Bleistifte gehören zu den Schulartikeln, die erstaunlich schnell verschwinden oder heruntergeschrieben sind. Das STABILO pencil 160 Set enthält zehn HB-Bleistifte mit Radierer in fünf verschiedenen Farben. Damit haben Sie direkt einen kleinen Vorrat für Federmäppchen und Schreibtisch zu Hause.

Für 8,98 Euro kostet das Set laut Ihrem angegebenen Amazon-Angebot rund 90 Cent pro Stift. Gerade solche grundlegenden Schreibwaren können Sie schon einige Wochen vor Schulbeginn kaufen. Bei speziell vorgeschriebenen Heften, Füllern oder Mappen empfiehlt es sich dagegen, zunächst die Materialliste der Schule abzuwarten.

STABILO - Bleistift mit Radierer - pencil 160 © STABILO

Unser Fazit

Wer den Schulranzen, die Pausenausstattung und grundlegende Schreibwaren rechtzeitig besorgt, hat einen großen Teil der Schulstart-Einkäufe bereits erledigt. Besonders beim Ranzen sollten Sie genügend Zeit für die Auswahl einplanen und verschiedene Modelle vergleichen. Brotdose, Trinkflasche und Bleistifte lassen sich dagegen unkompliziert auf Vorrat kaufen. So bleibt am letzten Wochenende vor dem Schulstart mehr Zeit für die Dinge, die tatsächlich erst kurzfristig besorgt werden können.

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