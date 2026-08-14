Welcher Drucker für zu Hause? Tintenstrahl oder Laser im Vergleich

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Wer einen neuen Drucker fürs Homeoffice, die Schule oder einfach für den privaten Papierkram sucht, steht schnell vor derselben Frage: Tintenstrahl oder Laser? Beide Techniken haben ihre Vorteile – und welches Modell für Sie sinnvoller ist, hängt vor allem davon ab, was und wie häufig Sie drucken.

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Wir vergleichen deshalb zwei unterschiedliche Modelle: den HP OfficeJet Pro 8122e als Tintenstrahldrucker und den PANTUM BM4309ADW als Schwarz-Weiß-Laserdrucker.

HP OfficeJet Pro 8122e: Der vielseitige Allrounder

Für einen klassischen Haushalt finden wir den HP OfficeJet Pro 8122e besonders interessant. Sie können damit nicht nur drucken, sondern auch scannen, kopieren und faxen. WLAN, LAN, automatischer Duplexdruck und AirPrint sind ebenfalls an Bord.

HP OfficeJet Pro 8122e Multifunktionsdrucker,

HP OfficeJet Pro 8122e Multifunktionsdrucker, © HP

Der große Vorteil gegenüber dem PANTUM: Der HP kann in Farbe drucken. Wenn Sie also neben Rechnungen und Dokumenten auch Präsentationen, Grafiken oder Schulmaterial ausdrucken möchten, sind Sie deutlich flexibler.

Aktuell kommt noch ein attraktiver Amazon-Preis hinzu. Nach den vorliegenden Angaben kostet der HP 116,88 Euro statt 171,32 Euro UVP. Sie sparen damit 32 Prozent beziehungsweise 54,44 Euro. Außerdem sind drei Monate Instant Ink inklusive.

Mehr als 800 Exemplare wurden im vergangenen Monat gekauft. Bei 1.448 Bewertungen erreicht das Modell allerdings nur 3,8 von 5 Sternen. Das würden wir nicht ignorieren: Vor dem Kauf lohnt es sich, insbesondere die neueren Kundenbewertungen anzusehen.

Der Nachteil eines Tintenstrahlers liegt generell bei den laufenden Kosten und der Tinte. Wer sehr viel druckt, sollte deshalb prüfen, was Ersatzpatronen beziehungsweise ein anschließend kostenpflichtiges Instant-Ink-Abo kosten. Drucken Sie dagegen nur gelegentlich und benötigen regelmäßig Farbe, kann die größere Vielseitigkeit diesen Nachteil schnell aufwiegen.

PANTUM BM4309ADW: Interessant für viele Dokumente

Der PANTUM BM4309ADW verfolgt ein anderes Konzept. Es handelt sich um einen Schwarz-Weiß-Laserdrucker, der vor allem für klassische Dokumente interessant ist.

Er druckt laut Produktangabe bis zu 30 Seiten pro Minute und verfügt über automatischen Duplexdruck. Scanner und Kopierer sind ebenfalls integriert. Besonders praktisch ist der automatische Dokumenteneinzug (ADF), wenn Sie mehrere Seiten hintereinander scannen oder kopieren möchten. Dazu kommen WLAN, LAN, USB und ein 3,5-Zoll-Touchscreen.

PANTUM BM4309ADW Multifunktionsdrucker Laserdrucker Schwarz Weiss © PANTUM

PANTUM BM4309ADW Multifunktionsdrucker Laserdrucker Schwarz Weiss © PANTUM

Seine Stärke liegt damit vor allem bei Textdokumenten. Wenn Sie regelmäßig Skripte, Rechnungen, Verträge oder andere Unterlagen drucken, kann ein Laserdrucker angenehmer sein. Ein weiterer Vorteil: Anders als Tinte kann Toner nicht auf die gleiche Weise in den Düsen eines Druckkopfs eintrocknen. Das kann interessant sein, wenn zwischen zwei Druckaufträgen auch einmal längere Zeit vergeht.

Der große Nachteil dieses PANTUM-Modells ist allerdings offensichtlich: Es gibt keinen Farbdruck. Sobald Sie farbige Schulunterlagen, Grafiken oder Fotos benötigen, hilft Ihnen der Drucker nicht weiter.

Außerdem kostet er mit aktuell 231,83 Euro fast doppelt so viel wie der reduzierte HP. Dafür bekommen Sie ein stärker auf Schwarz-Weiß-Dokumente und größere Druckaufträge ausgerichtetes Gerät.

Welchen würden wir für zu Hause kaufen?

Für einen normalen Familienhaushalt würden wir momentan eher zum HP OfficeJet Pro 8122e tendieren. Sie bleiben mit 116,88 Euro deutlich günstiger und können sowohl Schwarz-Weiß als auch Farbe drucken. Gerade wenn Eltern den Drucker fürs Homeoffice und Kinder ihn gleichzeitig für Schule oder Studium verwenden, ist diese Flexibilität praktisch.

Drucken Sie dagegen sehr viele Textseiten und fast nie in Farbe, würden wir den PANTUM genauer anschauen. Seine Ausrichtung als Schwarz-Weiß-Laserdrucker, der automatische Dokumenteneinzug und bis zu 30 Seiten pro Minute passen besser zu größeren Mengen klassischer Dokumente.

Unterm Strich ist der HP für uns der vielseitigere Allrounder, während der PANTUM der spezialisiertere Dokumentendrucker ist. Und gerade durch den aktuellen Amazon-Rabatt von 32 Prozent auf den HP fällt die Entscheidung für den normalen Heimgebrauch derzeit noch etwas leichter.

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