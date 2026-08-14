Schreibtisch ergonomisch einrichten: Diese 2 Produkte braucht man wirklich

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Wer regelmäßig im Homeoffice arbeitet, sollte beim Arbeitsplatz nicht nur auf Laptop und Monitor achten. Schreibtisch und Bürostuhl entscheiden maßgeblich darüber, wie angenehm sich ein langer Arbeitstag anfühlt. Besonders praktisch ist ein Tisch, an dem Sie zwischen Sitzen und Stehen wechseln können – kombiniert mit einem Stuhl, der sich an Ihre bevorzugte Sitzposition anpassen lässt.

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Genau dafür sind uns zwei Produkte aufgefallen: der Desktronic HomeOne als elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch und der COLAMY Mesh-Bürostuhl. Beide sind aktuell bei Amazon reduziert.

Desktronic HomeOne: Sitzen und Stehen auf Knopfdruck

Das Herzstück des Arbeitsplatzes ist der Desktronic HomeOne bei Amazon. Mit 160 × 80 Zentimetern bietet die Tischplatte ordentlich Platz für Monitor, Laptop, Tastatur und weiteres Zubehör.

Desktronic Homeone Höhenverstellbarer Schreibtisch 160 × 80 cm © Desktronic

Desktronic Homeone Höhenverstellbarer Schreibtisch 160 × 80 cm © Desktronic

Der entscheidende Unterschied zu einem normalen Schreibtisch steckt allerdings darunter: Zwei Elektromotoren übernehmen die Höhenverstellung. Dadurch können Sie während des Arbeitstages immer wieder zwischen einer sitzenden und einer stehenden Position wechseln, ohne Ihren Arbeitsplatz umbauen zu müssen.

Bedient wird die Höhenverstellung über eine Touchscreen-Steuerung. Ein schönes Extra sind außerdem die integrierten USB-A- und USB-C-Ladeanschlüsse. Smartphone oder anderes Zubehör können damit direkt am Schreibtisch geladen werden.

Auch die bisherigen Kundenbewertungen fallen mit 4,8 von 5 Sternen bei rund 3.480 Rezensionen sehr gut aus. Zudem wird das Modell als "Amazons Tipp" geführt.

Interessant ist derzeit vor allem der Preis: Statt der angegebenen UVP von 453,77 Euro kostet der HomeOne 379,15 Euro. Damit sparen Sie beim befristeten Angebot 16 Prozent beziehungsweise 74,62 Euro.

Natürlich bleibt ein Preis von fast 380 Euro eine Investition. Wenn Sie nur gelegentlich von zu Hause arbeiten, brauchen Sie einen solchen Schreibtisch wahrscheinlich nicht unbedingt. Sitzen Sie dagegen fünf Tage die Woche viele Stunden am Rechner, kann die elektrische Höhenverstellung im Alltag einen echten Unterschied machen.

COLAMY Bürostuhl: Viel Ausstattung für 68,56 Euro

Ein höhenverstellbarer Tisch bringt wenig, wenn Sie die restliche Zeit auf einem unbequemen Stuhl verbringen. Als deutlich günstigere Ergänzung kommt deshalb der COLAMY Mesh-Bürostuhl bei Amazon ins Spiel.

Für aktuell 68,56 Euro bekommen Sie einen Bürostuhl mit verstellbarer Kopfstütze und Lendenwirbelstütze. Gerade die Einstellmöglichkeiten sind wichtig, denn ein guter Bürostuhl sollte sich möglichst an Sie anpassen – und nicht umgekehrt.

COLAMY Bürostuhl Mesh Computer Stuhl © COLAMY

COLAMY Bürostuhl Mesh Computer Stuhl © COLAMY

Praktisch finden wir auch die hochklappbaren Armlehnen. Wenn Sie den Stuhl nach Feierabend unter den Schreibtisch schieben möchten, können diese Platz sparen. Zusätzlich besitzt das Modell eine Wippfunktion bis 140 Grad und eine Mesh-Konstruktion.

Der Preis wurde laut Amazon aktuell um 15 Prozent reduziert: Statt 80,66 Euro werden 68,56 Euro verlangt. Die bisherige Bewertung liegt bei 4,5 von 5 Sternen, allerdings auf Basis von erst 25 Rezensionen. Das sollten Sie bei der Einordnung der Bewertung berücksichtigen.

Warum gerade diese Kombination?

Uns gefällt vor allem, dass die beiden Produkte unterschiedliche Probleme lösen. Der Desktronic sorgt dafür, dass Sie nicht den gesamten Arbeitstag in derselben Position verbringen müssen. Der COLAMY wiederum bietet verschiedene Einstellmöglichkeiten für die Phasen, in denen Sie sitzen.

Sie müssen einen ergonomischen Arbeitsplatz deshalb nicht mit unzähligen Gadgets vollstellen. Ein vernünftig einstellbarer Tisch und ein anpassbarer Bürostuhl bilden aus unserer Sicht zunächst die sinnvollste Grundlage. Monitor, Tastatur und Maus können anschließend passend positioniert werden.

Unser Fazit

Wenn Sie regelmäßig mehrere Stunden im Homeoffice verbringen, würden wir zuerst in einen guten Schreibtisch und einen vernünftig einstellbaren Bürostuhl investieren.

Der Desktronic HomeOne für 379,15 Euro ist dabei die deutlich größere Anschaffung, bietet mit seinen zwei Elektromotoren, 160 × 80 Zentimetern Arbeitsfläche, Touch-Steuerung sowie USB-A und USB-C aber auch entsprechend viel Ausstattung. Durch die derzeitigen 16 Prozent Rabatt sparen Sie rund 75 Euro gegenüber der angegebenen UVP.

Der COLAMY Bürostuhl für 68,56 Euro ist dagegen eine vergleichsweise günstige Ergänzung. Kopfstütze, Lendenwirbelstütze, hochklappbare Armlehnen und Wippfunktion bringen genau die Anpassungsmöglichkeiten mit, die wir uns von einem Homeoffice-Stuhl wünschen würden.

Zusammen kosten beide aktuell 447,71 Euro. Wer täglich am Schreibtisch arbeitet und sein Homeoffice langfristig einrichten möchte, bekommt damit eine interessante Basis, statt Geld für viele kleinere Office-Gadgets auszugeben.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.