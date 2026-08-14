Laptop-Rucksack fürs Büro: Worauf Sie beim Kauf achten sollten

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Ein Laptop-Rucksack fürs Büro muss heute deutlich mehr können, als nur das Notebook von A nach B zu transportieren. Laptop, Ladegerät, Kopfhörer, Unterlagen, Trinkflasche und vielleicht noch Kleidung für eine kurze Geschäftsreise – schnell kommt einiges zusammen. Gleichzeitig möchten die wenigsten mit einem Rucksack ins Büro kommen, der wie eine überfüllte Schultasche aussieht.

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Wir haben uns deshalb drei sehr unterschiedliche Modelle angesehen: einen geräumigen Business-Rucksack von Fenree.geer, einen überraschend günstigen Rolltop-Rucksack von TANTOMI und einen deutlich hochwertiger positionierten Leder-Rucksack von VON HEESEN.

Fenree.geer: Viel Platz für Büro und Geschäftsreise

Wenn Sie regelmäßig mehr als nur Ihr Notebook mitnehmen, finden wir den Fenree.geer Business Rucksack besonders interessant. Sein größter Vorteil ist das erweiterbare Volumen von 26 auf bis zu 38 Liter.

Fenree.geer Business Rucksack Herren © Fenree.geer

Damit können Sie ihn unter der Woche als Arbeitsrucksack verwenden und bei Bedarf zusätzlichen Stauraum schaffen. Gerade für eine kurze Reise oder eine Übernachtung kann das praktisch sein.

Das Laptopfach ist laut Produktbeschreibung für Geräte mit bis zu 17 Zoll ausgelegt. Hinzu kommen ein integrierter USB-Anschluss und ein als wasserfest beschriebenes 1800D-Material.

Bei Amazon kostet der Rucksack nach den vorliegenden Angaben 70,58 Euro. Die bisherigen Käufer bewerten ihn mit starken 4,8 von 5 Sternen bei 108 Rezensionen. Mehr als 200 Exemplare wurden im vergangenen Monat gekauft.

Für uns ist das vor allem ein Modell für Sie, wenn Funktionalität und viel Stauraum wichtiger als ein besonders minimalistisches Design sind. Wer morgens mit Laptop ins Büro fährt und am Abend direkt weiter auf Geschäftsreise muss, dürfte die Erweiterbarkeit besonders zu schätzen wissen.

TANTOMI: Erstaunlich viel Rucksack für 16,13 Euro

Wenn Sie deutlich weniger ausgeben möchten, fällt der TANTOMI Laptop-Rucksack auf.

TANTOMI Laptop Rucksack, Rucksack Laptop Tasche 15,6 Zoll

Das Modell ist aktuell laut Ihren Amazon-Angaben im befristeten Angebot für 16,13 Euro statt 20,16 Euro UVP erhältlich. Damit sparen Sie 20 Prozent.

Trotz des niedrigen Preises bekommen Sie einen Rucksack mit Fach für Notebooks bis 15,6 Zoll. Das Rolltop-Design lässt sich weit öffnen und der Rucksack wird als wasserdicht beschrieben. Dadurch eignet er sich nicht nur fürs Büro, sondern beispielsweise auch für Schule, Fahrrad, Freizeit und Reisen.

Mit 4,4 von 5 Sternen bei 1.475 Bewertungen gibt es außerdem wesentlich mehr Kundenfeedback als bei den beiden anderen Modellen. Laut Amazon wurden mehr als 600 Stück im vergangenen Monat gekauft.

Natürlich würden wir bei einem Rucksack für rund 16 Euro nicht automatisch dieselbe Materialanmutung und Verarbeitung wie bei einem Modell für mehrere Hundert Euro erwarten. Wenn Sie aber einfach einen preiswerten Laptop-Rucksack für den täglichen Weg zur Arbeit benötigen, ist das Angebot interessant.

VON HEESEN: Leder statt klassischer Business-Rucksack

Am anderen Ende der Preisskala steht der VON HEESEN Leder Laptop Rucksack.

Mit 301,51 Euro kostet er fast 19-mal so viel wie der aktuell reduzierte TANTOMI. Hier geht es entsprechend weniger um ein Schnäppchen und stärker um Material und Auftreten.

VON HEESEN Leder Laptop Rucksack © VON HEESEN

Ein Leder-Rucksack kann gerade in einem etwas formelleren Arbeitsumfeld interessant sein. Wenn Sie normalerweise Hemd, Sakko oder Business-Casual tragen und Ihnen viele klassische Laptop-Rucksäcke zu sportlich erscheinen, ist ein solches Modell eine Alternative zur Aktentasche.

Das Modell erreicht nach den vorliegenden Amazon-Angaben 4,6 von 5 Sternen. Allerdings basiert diese Bewertung bislang lediglich auf 26 Rezensionen – entsprechend vorsichtig würden wir die hohe Bewertung einordnen.

Für rund 300 Euro würden wir außerdem genauer auf Verarbeitung, Innenaufteilung, Laptopfach und Rückgabemöglichkeiten achten. In dieser Preisklasse sollte ein Rucksack schließlich nicht nur gut aussehen, sondern Sie möglichst viele Jahre begleiten.

Worauf sollten Sie bei einem Laptop-Rucksack fürs Büro achten?

Wir würden zunächst beim Laptopfach anfangen. Es sollte nicht nur groß genug sein, sondern Ihr Notebook auch möglichst gut gepolstert und getrennt von anderen Gegenständen aufnehmen. Ein 17-Zoll-Notebook benötigt beispielsweise deutlich mehr Platz als ein kompaktes 13-Zoll-MacBook.

Danach kommt der Stauraum. Nehmen Sie täglich lediglich Laptop und Ladegerät mit, brauchen Sie keine 38 Liter. Transportieren Sie dagegen zusätzlich Dokumente, Technik, Verpflegung oder Kleidung, kann ein erweiterbares Modell wie der Fenree.geer wesentlich praktischer sein.

Auch das Material spielt eine Rolle. Wer zu Fuß oder mit dem Fahrrad pendelt, sollte besonders auf Schutz vor Regen und Feuchtigkeit achten. Fahren Sie dagegen überwiegend mit Auto oder Bahn ins Büro, können Design und Organisation wichtiger sein.

Und unterschätzen Sie den Tragekomfort nicht. Ein Rucksack kann leer hervorragend aussehen und mit Notebook, Ladegerät und zwei Wasserflaschen plötzlich unangenehm werden. Gerade bei längeren Arbeitswegen sind gepolsterte Schultergurte und eine angenehme Rückenpartie wichtiger als kleine Extras.

Welchen der drei würden wir nehmen?

Für den klassischen Büroalltag mit gelegentlichen Reisen gefällt uns der Fenree.geer für 70,58 Euro am besten. Die Erweiterung von 26 auf 38 Liter und die Unterstützung von Notebooks bis 17 Zoll machen ihn besonders flexibel.

Wenn Sie dagegen möglichst wenig ausgeben möchten, ist der TANTOMI momentan schwer zu ignorieren. 16,13 Euro und damit 20 Prozent Rabatt bei Amazon sind für einen Laptop-Rucksack dieser Art ausgesprochen günstig.

Der VON HEESEN für 301,51 Euro ist schließlich eine ganz andere Kaufentscheidung. Den würden wir nicht wegen des Preis-Leistungs-Verhältnisses wählen, sondern wenn Sie ausdrücklich einen Leder-Laptop-Rucksack mit hochwertigerer Business-Optik suchen.

Am Ende würden wir deshalb nicht automatisch zum teuersten Modell greifen. Für einen guten Büro-Rucksack sind ein passendes Laptopfach, angenehmer Tragekomfort und die richtige Größe wichtiger als der Preis auf dem Etikett.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.