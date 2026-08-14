Die beste Powerbank für Uni, Büro und unterwegs

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Der Akku ist fast leer, die nächste Steckdose weit entfernt und ausgerechnet jetzt brauchen Sie Ihr Smartphone noch für Navigation, Uni, Arbeit oder die Zugfahrt nach Hause. Eine gute Powerbank gehört deshalb für uns zu den Dingen, die man im Alltag vielleicht nicht ständig braucht – aber sehr zu schätzen weiß, sobald der Akku rot blinkt.

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nteressant ist aktuell die INIU Powerbank mit 20.000 mAh. Sie kombiniert eine vergleichsweise große Kapazität mit 22,5-Watt-Schnellladen und einem bereits angebrachten USB-C-Kabel. Und der Preis bleibt überschaubar: Bei Amazon kostet sie nach den vorliegenden Angaben derzeit 27,22 Euro statt 33,26 Euro UVP.

20.000 mAh: Genug Reserve für einen langen Tag

INIU Powerbank mit 20.000 mAh © INIU

Der größte Vorteil ist für uns die Kapazität von 20.000 mAh. Damit richtet sich die INIU weniger an jemanden, der lediglich ein paar zusätzliche Prozent für den Heimweg benötigt.

Sie ist vielmehr für Tage gedacht, an denen Sie länger ohne Steckdose auskommen müssen – beispielsweise an der Uni, im Büro, auf einer Zugfahrt oder während einer Reise.

Praktisch ist das auch, wenn mehrere Geräte unterwegs Strom benötigen. Laut Produktbeschreibung ist die Powerbank unter anderem mit verschiedenen iPhones, Samsung-Galaxy-Geräten, Xiaomi-Smartphones und iPads kompatibel.

INIU Powerbank mit 20.000 mAh © INIU

Wie oft Sie ein bestimmtes Smartphone tatsächlich vollständig laden können, hängt allerdings vom jeweiligen Gerät und von Ladeverlusten ab. Von pauschalen Versprechen wie "lädt jedes Smartphone viermal" würden wir deshalb absehen.

Das integrierte USB-C-Kabel gefällt uns besonders

Ein kleines Detail dürfte im Alltag fast wichtiger sein als irgendwelche technischen Rekorde: Das USB-C-Kabel ist bereits an der Powerbank angebracht.

Wer eine Powerbank regelmäßig benutzt, kennt das Problem. Die Powerbank ist im Rucksack – das passende Kabel liegt aber zu Hause auf dem Schreibtisch.

Bei diesem INIU-Modell müssen Sie für kompatible Geräte nicht jedes Mal daran denken, ein separates USB-C-Kabel mitzunehmen. Gerade für Pendler und Studierende finden wir das ausgesprochen praktisch.

22,5 Watt statt stundenlangem Warten

Die Powerbank unterstützt laut Hersteller eine Schnellladeleistung von bis zu 22,5 Watt.

Damit ist sie zwar kein Hochleistungs-Ladegerät für große Notebooks, für Smartphones und andere kleinere Mobilgeräte ist die höhere Ladeleistung unterwegs aber wesentlich interessanter als bei einer sehr einfachen Powerbank.

Sie sollten allerdings beachten, dass die tatsächlich erreichte Ladegeschwindigkeit immer vom angeschlossenen Gerät, dem verwendeten Anschluss beziehungsweise Kabel und dem unterstützten Ladeprotokoll abhängt.

Auch für Reisen interessant

INIU bewirbt das Modell außerdem als flugtauglich. Das ist gerade bei einer Powerbank dieser Größe ein wichtiger Punkt.

Vor einer Flugreise würden wir trotzdem immer noch einmal die konkreten Vorgaben Ihrer Airline prüfen. Powerbanks gehören im Flugverkehr üblicherweise ins Handgepäck und Fluggesellschaften können zusätzliche Regeln vorgeben.

Abseits des Flugzeugs ist das Konzept ohnehin praktisch: Eine 20.000-mAh-Powerbank kann auf Bahnreisen, längeren Autofahrten oder einem ganzen Tag unterwegs deutlich entspannter sein als ein sehr kleines Modell mit wenig Kapazität.

Was spricht gegen die INIU?

INIU Powerbank mit 20.000 mAh © INIU

Ganz ohne Kompromisse kommt eine Powerbank dieser Größe nicht aus. 20.000 mAh bedeuten zwangsläufig mehr Gewicht und Platzbedarf als bei einer kleinen 5.000- oder 10.000-mAh-Powerbank.

Wenn Sie lediglich eine kleine Notfallreserve suchen, die unauffällig in die Hosentasche passt, würden wir eher zu einem kompakteren Modell greifen.

Auch die maximale Leistung von 22,5 Watt zeigt, wo der Schwerpunkt liegt: Smartphones, Tablets und kleinere Geräte sind das eigentliche Einsatzgebiet. Wer gezielt ein leistungsstarkes USB-C-Notebook unterwegs laden möchte, sollte nach einer Powerbank mit entsprechend höherer USB-C-PD-Ausgangsleistung suchen.

Bei Amazon aktuell für 27,22 Euro

Spannend wird das Gesamtpaket vor allem durch den aktuellen Preis. Nach den vorliegenden Amazon-Angaben kostet die INIU Powerbank derzeit 27,22 Euro statt 33,26 Euro UVP. Das entspricht einem Rabatt von 18 Prozent beziehungsweise 6,04 Euro.

Auch die bisherigen Zahlen fallen auffällig aus: Das Modell erreicht 4,6 von 5 Sternen bei 9.502 Bewertungen und wird bei Amazon als "Amazons Tipp" geführt. Mehr als 5.000 Stück wurden demnach allein im vergangenen Monat gekauft.

Unser Fazit: Besonders praktisch für Uni und Pendler

Wenn Sie jeden Morgen nur vom Schlafzimmer ins Homeoffice wechseln, brauchen Sie wahrscheinlich keine Powerbank mit 20.000 mAh.

Sind Sie dagegen regelmäßig an der Uni, pendeln ins Büro oder reisen häufiger, ergibt die größere Kapazität deutlich mehr Sinn. Gerade die Kombination aus 20.000 mAh, 22,5-Watt-Schnellladen und integriertem USB-C-Kabel gefällt uns für diesen Einsatz.

Für aktuell 27,22 Euro bekommen Sie hier keine winzige Notfall-Powerbank, sondern einen mobilen Energievorrat, der bewusst für längere Tage gedacht ist.

Und genau deshalb würden wir sie vor allem einem Typ Nutzer empfehlen: Wenn Sie morgens das Haus verlassen und nicht wissen, wann Sie die nächste Steckdose sehen, ist diese INIU eine ziemlich praktische Begleiterin.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.