Google Pixel 10a im Preischeck: Für wen sich das Handy jetzt wirklich lohnt

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Ein neues Smartphone muss nicht automatisch 1.000 Euro kosten. Wer ein aktuelles Android-Handy mit langer Update-Versorgung, viel Speicher und cleveren KI-Funktionen sucht, sollte sich das Google Pixel 10a genauer ansehen. Besonders interessant ist derzeit die Variante mit 256 GB Speicher in der Farbe Fog.

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Bei Amazon kostet das Pixel 10a aktuell 452,77 Euro statt 654,46 Euro UVP. Das entspricht 31 Prozent Rabatt und einer Ersparnis von 201,69 Euro. Nach den vorliegenden Amazon-Angaben haben außerdem mehr als 400 Kunden im vergangenen Monat zugegriffen.

Aber ist das Pixel 10a für Sie tatsächlich die richtige Wahl? Wir schauen uns Stärken und Schwächen genauer an.

Google Pixel 10a © Google

Das spricht für das Google Pixel 10a

Was uns beim Pixel 10a besonders gefällt, ist die langfristige Perspektive. Google verspricht sieben Jahre Betriebssystem- und Sicherheitsupdates. Wenn Sie Ihr Smartphone nicht alle zwei oder drei Jahre austauschen möchten, ist das ein ziemlich starkes Argument.

Auch beim Speicher müssen Sie mit dieser Variante nicht unbedingt sparsam sein. 256 GB bieten reichlich Platz für Fotos, Videos, Apps und Downloads. Gerade wenn Sie Ihr Smartphone mehrere Jahre verwenden möchten, würden wir persönlich eher zur größeren Speichervariante greifen.

Google Pixel 10a © Google

Hinzu kommt eine angegebene Akkulaufzeit von mehr als 30 Stunden. Natürlich hängt die tatsächliche Laufzeit immer davon ab, wie intensiv Sie das Smartphone nutzen – für einen normalen Alltag klingt das aber vielversprechend.

Google setzt stark auf KI

Wer sich für ein Pixel entscheidet, bekommt inzwischen weit mehr als ein klassisches Android-Smartphone. Ein wichtiger Bestandteil ist Gemini, Googles KI-Assistent.

Google Pixel 10a © Google

Beim Pixel 10a ist unter anderem Gemini Live dabei. Damit können Sie sich natürlicher mit der KI unterhalten und sie beispielsweise für Ideen, Fragen oder alltägliche Aufgaben einsetzen.

Interessant finden wir auch den Kamera-Coach. Die Funktion soll Ihnen beim Fotografieren helfen und Hinweise geben, wie Sie ein Motiv besser in Szene setzen können. Gerade wenn Sie gerne fotografieren, sich aber nicht mit Blende, Belichtung und anderen Kameraeinstellungen beschäftigen möchten, kann das ein nettes Extra sein.

Unser Kaufberater: Für wen lohnt sich das Pixel 10a?

Wir würden das Pixel 10a vor allem empfehlen, wenn Sie ein unkompliziertes Android-Smartphone für mehrere Jahre suchen. Die Kombination aus 256 GB Speicher und sieben Jahren Updates ist dafür besonders attraktiv.

Auch wenn Sie bereits Google-Dienste wie Gmail, Google Fotos, Maps oder Gemini intensiv nutzen, dürfte der Umstieg ziemlich unkompliziert sein.

Google Pixel 10a © Google

Weniger interessant ist das Pixel 10a dagegen, wenn Sie unbedingt ein absolutes High-End-Smartphone mit maximaler Leistung und den umfangreichsten Kamerafunktionen suchen. Dafür sind üblicherweise die höher positionierten Pixel-Modelle gedacht.

Und wenn Sie bereits ein relativ neues Pixel besitzen und damit zufrieden sind, gibt es ebenfalls keinen zwingenden Grund, nur wegen des aktuellen Preises zu wechseln.

Vor- und Nachteile auf einen Blick

Dafür spricht: 256 GB Speicher, sieben Jahre Updates, mehr als 30 Stunden angegebene Akkulaufzeit, Gemini Live und die Pixel-Sicherheitsfunktionen. Auch der Kamera-Coach könnte gerade für Smartphone-Fotografen interessant sein.

Dagegen spricht: Mit 452,77 Euro bleibt das Pixel 10a trotz Rabatt eine größere Anschaffung. Außerdem sollten Sie sich vor dem Kauf überlegen, ob Sie die zusätzlichen KI-Funktionen tatsächlich nutzen – nicht jeder braucht sie im Alltag.

Was sagen die bisherigen Käufer?

Auch die bisherigen Bewertungen sehen nach den vorliegenden Amazon-Angaben gut aus. Das Google Pixel 10a erreicht derzeit 4,6 von 5 Sternen bei 546 Rezensionen.

Das ist für uns deutlich aussagekräftiger als bei Produkten, die zwar fünf Sterne haben, aber erst zehn- oder zwanzigmal bewertet wurden. Trotzdem gilt natürlich: Bewertungen sind immer subjektiv und ersetzen nicht die Frage, ob das Smartphone zu Ihren persönlichen Anforderungen passt.

Unser Fazit: Gerade für Langzeitnutzer spannend

Für uns liegt die größte Stärke des Pixel 10a gar nicht in einem einzelnen spektakulären Feature. Es ist vielmehr das Gesamtpaket: lange Update-Versorgung, 256 GB Speicher, lange angegebene Akkulaufzeit und Googles aktuelle KI-Funktionen.

Wenn Sie Ihr nächstes Smartphone wieder einige Jahre behalten möchten und keine vierstellige Summe für ein Flaggschiff ausgeben wollen, ist das Pixel 10a deshalb einen Blick wert.

Der aktuelle Preis macht die Entscheidung zusätzlich leichter: 452,77 Euro statt 654,46 Euro UVP bedeuten immerhin 201,69 Euro Ersparnis. Gerade in der 256-GB-Version finden wir das deutlich interessanter als einen kleinen Rabatt, bei dem Sie am Ende beim Speicher Kompromisse eingehen müssen.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.