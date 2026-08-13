Faber-Castell bei Amazon: 12 Buntstifte jetzt für nur 7 Euro!

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Der Schulstart rückt näher – und damit wird es Zeit, Federmäppchen und Schreibtisch wieder aufzufüllen. Ein echter Klassiker darf dabei kaum fehlen: Buntstifte. Das Faber-Castell Colour Grip Set mit zwölf Farben bekommen Sie bei Amazon aktuell für nur 7,22 Euro statt 11,09 Euro UVP. Sie sparen damit 35 Prozent beziehungsweise 3,87 Euro.

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Und offenbar sind Sie mit diesem Einkauf nicht allein: Nach den vorliegenden Amazon-Angaben wurden die Buntstifte mehr als 10.000-mal allein im vergangenen Monat gekauft.

Ein Klassiker für Schule, Hausaufgaben und Freizeit

Gerade bei Schulsachen muss es unserer Meinung nach nicht immer kompliziert sein. Ein gutes Set Buntstifte gehört zur Grundausstattung und wird während des Schuljahres wahrscheinlich häufiger gebraucht, als man zunächst denkt.

Faber-Castell - Buntstifte Set Colour Grip, 12 Malstifte bruchsicher © Faber-Castell

Das Set von Faber-Castell enthält zwölf unterschiedliche Farben und eignet sich damit fürs Zeichnen, Ausmalen und Markieren – egal, ob im Kunstunterricht, bei den Hausaufgaben oder beim kreativen Nachmittag zu Hause.

Praktisch ist außerdem, dass Faber-Castell die Stifte als bruchsicher beschreibt. Schließlich werden Stifte im Schulranzen nicht immer besonders vorsichtig behandelt. Wenn das Federmäppchen zwischen Büchern, Trinkflasche und Jausenbox landet, ist eine robuste Mine definitiv von Vorteil.

Mehr als 10.000 Sets in einem Monat gekauft

Spannend wird das Angebot vor allem mit Blick auf die Nachfrage. Laut den von Ihnen vorliegenden Amazon-Angaben wurden über 10.000 Sets im vergangenen Monat gekauft.

Auch die Bewertungen können sich sehen lassen: Die Colour-Grip-Buntstifte erreichen derzeit 4,4 von 5 Sternen bei mehr als 3.100 Rezensionen. Amazon führt das Produkt zudem als "Amazons Tipp" und kennzeichnet das aktuelle Angebot als "stark nachgefragt".

Das macht die Stifte für uns zu einem dieser kleinen Back-to-School-Käufe, bei denen man nicht lange überlegen muss – insbesondere dann, wenn Buntstifte ohnehin auf Ihrer Einkaufsliste stehen.

Unser Redaktionscheck: Sinnvoller Vorrat für den Schulstart

In unserem Redaktionscheck anhand der Produktangaben gefällt uns vor allem die unkomplizierte Kombination aus bekannter Marke, zwölf Farben und vergleichsweise niedrigem Preis.

Für 7,22 Euro erhalten Sie zwölf Stifte, womit ein einzelner Buntstift aktuell etwa 60 Cent kostet. Das Set lässt sich zudem nicht nur für die Schule verwenden. Auch für den Schreibtisch zu Hause, zum gemeinsamen Malen mit den Kindern oder als kleines Ersatzset kann es sich lohnen.

Gerade zum Schulstart finden wir außerdem einen Gedanken praktisch: Verbrauchsmaterialien wie Stifte verschwinden erstaunlich schnell. Ein günstiges Set auf Vorrat kann deshalb nicht schaden.

35 Prozent günstiger: Jetzt für 7,22 Euro

Der reguläre Preis beziehungsweise die angegebene UVP liegt bei 11,09 Euro. Aktuell verlangt Amazon nur 7,22 Euro – das entspricht einer Ersparnis von 35 Prozent.

Wenn Sie also ohnehin gerade Schulsachen für das neue Schuljahr zusammensuchen, können Sie hier einen Punkt auf der Einkaufsliste direkt abhaken. Und bei mehr als 10.000 Käufen innerhalb eines Monats scheinen die Faber-Castell-Buntstifte derzeit bei ziemlich vielen Familien im Warenkorb zu landen.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.