Ninja-Deal: 2-in-1-Kaffeemaschine jetzt 36% günstiger

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Kaffee am Morgen, Latte am Nachmittag und ein Eiskaffee an warmen Spätsommertagen: Die Ninja Prestige 2-in-1 Filterkaffee- und Kapselmaschine ist für verschiedene Kaffeevorlieben ausgelegt – und aktuell bei Amazon kräftig reduziert. Sie zahlen derzeit 180,50 Euro statt 282,35 Euro UVP. Das entspricht 36 Prozent Rabatt und einer Ersparnis von 101,85 Euro.

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Statt der angegebenen 282,35 Euro UVP zahlen Sie momentan nur 180,50 Euro. Sie sparen damit 101,85 Euro beziehungsweise starke 36 Prozent. Gerade für eine Maschine, die Filterkaffee, Kapselkomfort und Milchaufschäumer miteinander verbindet, macht das den aktuellen Preis spannend.

Ninja Prestige 2-in-1 Filterkaffee- und Kapselmaschine, 1–2 Tassen, Milchaufschäumer, Schwarz © Ninja

Filterkaffee oder Kapsel? Sie entscheiden jeden Morgen neu

Kennen Sie das auch? Unter der Woche soll der Kaffee morgens möglichst schnell fertig sein, am Wochenende darf es dagegen gerne etwas gemütlicher zugehen. Genau hier spielt das 2-in-1-Konzept der Ninja Prestige seine Stärke aus.

Sie müssen sich nicht grundsätzlich zwischen einer Filterkaffee- und einer Kapselmaschine entscheiden. Stattdessen können Sie je nach Lust und Zeit wechseln. Die Maschine ist für ein bis zwei Tassen ausgelegt und dürfte damit besonders für Singles, Paare oder kleinere Haushalte interessant sein.

Ninja Prestige 2-in-1 Filterkaffee- und Kapselmaschine, 1–2 Tassen, Milchaufschäumer, Schwarz © Ninja

Auch wenn Sie morgens unterschiedliche Kaffeevorlieben haben, ist das praktisch. Während Sie vielleicht klassischen Filterkaffee bevorzugen, möchte Ihr Partner lieber unkompliziert eine einzelne Tasse zubereiten.

Latte und Flat White ohne separaten Milchaufschäumer

Besonders gut gefällt uns der integrierte Milchaufschäumer. Schließlich nimmt jedes zusätzliche Küchengerät wieder Platz auf der Arbeitsfläche ein.

Ninja Prestige 2-in-1 Filterkaffee- und Kapselmaschine, 1–2 Tassen, Milchaufschäumer, Schwarz © Ninja

Mit der Ninja Prestige können Sie neben klassischem Kaffee auch Getränke wie Latte oder Flat White zubereiten. Gerade wenn Sie morgens gerne etwas Abwechslung haben oder Ihren Kaffee am Wochenende etwas aufwendiger genießen möchten, erweitert das die Möglichkeiten deutlich.

Und der Sommer ist noch nicht vorbei: Auch Eiskaffee gehört zu den Zubereitungsmöglichkeiten. Ein kalter Kaffee mit Eiswürfeln und Milch kann an den letzten heißen Tagen schließlich deutlich verlockender sein als die dampfende Tasse.

Praktisch für den Neustart nach Urlaub und Ferien

Ninja Prestige 2-in-1 Filterkaffee- und Kapselmaschine, 1–2 Tassen, Milchaufschäumer, Schwarz © Ninja

Gerade jetzt, wenn nach Urlaub und Sommerferien langsam wieder mehr Alltag einkehrt, kann eine vielseitige Kaffeemaschine besonders angenehm sein. Morgens muss es vor Schule oder Arbeit schnell gehen, während am Wochenende wieder mehr Zeit für ein ausgiebiges Frühstück bleibt.

Statt dafür mehrere Geräte zu benötigen, bündelt die Ninja Prestige verschiedene Möglichkeiten in einer Maschine. Das spart nicht nur Platz, sondern gibt Ihnen auch mehr Freiheit bei der täglichen Kaffeeauswahl.

Unser Redaktionscheck: Die Vielseitigkeit überzeugt

In unserem Redaktionscheck ist genau diese Flexibilität der größte Pluspunkt. Filterkaffee, Kapseln und ein integrierter Milchaufschäumer ergeben ein interessantes Gesamtpaket für alle, die nicht jeden Tag denselben Kaffee trinken möchten.

Auch das schwarze Design ist angenehm zurückhaltend und dürfte sich problemlos in viele Küchen integrieren lassen.

Bei Amazon erreicht die Ninja Prestige nach den vorliegenden Angaben 4,4 von 5 Sternen bei 213 Bewertungen. Zudem wurde die Maschine mehr als 100 Mal im vergangenen Monat gekauft.

Ninja Prestige 2-in-1 Filterkaffee- und Kapselmaschine, 1–2 Tassen, Milchaufschäumer, Schwarz © Ninja

Mehr als 100 Euro Ersparnis bei Amazon

Richtig interessant wird die Ninja Prestige aktuell durch den Preis. Amazon verlangt momentan 180,50 Euro statt 282,35 Euro UVP. Damit bleiben 101,85 Euro mehr in Ihrem Portemonnaie – eine Ersparnis von 36 Prozent.

Wenn Sie morgens gerne klassischen Filterkaffee trinken, zwischendurch den Komfort einer Kapsel schätzen und am Wochenende nicht auf einen cremigen Latte oder Flat White verzichten möchten, könnte die Ninja Prestige 2-in-1 genau die richtige Mischung bieten. Für aktuell rund 180 Euro bekommen Sie eine Kaffeemaschine, die sich Ihrem Kaffee-Alltag anpasst – und nicht umgekehrt.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.