Mehr Sicherheit rund ums Haus: Diese 360°-Kamera kostet nur 37 Euro

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Wer Einfahrt, Garten oder Hauseingang im Blick behalten möchte, muss dafür nicht unbedingt viel Geld ausgeben. Die TP-Link Tapo C510W Außenkamera bietet eine umfangreiche Ausstattung mit 2K-Auflösung, 360-Grad-Überwachung und farbiger Nachtsicht. Aktuell bekommen Sie das beliebte Modell bei Amazon für 37,21 Euro.

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Das Angebot ist laut Amazon stark nachgefragt. Statt 43,82 Euro zahlen Sie derzeit 37,21 Euro und sparen damit 15 Prozent beziehungsweise 6,61 Euro.

360 Grad statt eingeschränktem Blickwinkel

TP-Link Tapo C510W Kameraüberwachung aussen © Tapo

Ein großer Vorteil der Tapo C510W ist der bewegliche Kamerakopf. Die Kamera lässt sich schwenken und neigen, wodurch Sie einen wesentlich größeren Bereich rund um Ihr Haus überwachen können als mit einer starr ausgerichteten Kamera.

Mit ihrer 2K-Auflösung soll sie dabei ausreichend Details liefern, um beispielsweise Bewegungen auf der Terrasse, in der Einfahrt oder am Hauseingang besser erkennen zu können.

TP-Link Tapo C510W Kameraüberwachung aussen © Tapo

Farbige Nachtsicht für die dunklen Stunden

Besonders interessant wird eine Überwachungskamera natürlich nachts. Die Tapo C510W verfügt über eine vollfarbige Nachtsicht. Dadurch sollen Aufnahmen auch bei Dunkelheit mehr Details liefern als klassische Schwarz-Weiß-Nachtaufnahmen.

Für den dauerhaften Einsatz im Freien ist das Gehäuse zudem nach IP65 gegen Staub und Wasser geschützt. Regen oder wechselhaftes Wetter gehören damit zum vorgesehenen Einsatzbereich.

TP-Link Tapo C510W Kameraüberwachung aussen © Tapo

Die Kamera kann Bewegungen verfolgen

Praktisch ist außerdem die intelligente Bewegungsverfolgung. Erkennt die Kamera eine Bewegung, kann sie dieser innerhalb ihres Schwenk- und Neigebereichs folgen. Sie müssen die Kamera also nicht ausschließlich auf einen einzigen festen Punkt ausrichten.

Über das integrierte Zwei-Wege-Audio können Sie außerdem hören und sprechen. Das kann beispielsweise praktisch sein, wenn jemand vor Ihrer Haustür steht und Sie gerade nicht direkt öffnen können.

TP-Link Tapo C510W Kameraüberwachung aussen © Tapo

Fast 10.000 Bewertungen sprechen für großes Interesse

Bei Amazon kommt die Tapo C510W auf 4,5 von 5 Sternen bei 9.583 Bewertungen. Zudem wurde die Überwachungskamera laut den vorliegenden Amazon-Angaben mehr als 1.000 Mal im vergangenen Monat gekauft und wird als "Amazons Tipp" gekennzeichnet.

Gerade angesichts des aktuellen Preises ist das Gesamtpaket interessant: Für weniger als 40 Euro erhalten Sie eine Außenkamera mit zahlreichen Funktionen, für die Sie bei einfacheren Modellen teilweise Abstriche machen müssen.

Für 37,21 Euro ein starkes Smart-Home-Angebot

Wenn Sie Ihren Garten, die Einfahrt oder den Eingangsbereich besser im Blick behalten möchten, ist die TP-Link Tapo C510W derzeit einen Blick wert. 2K-Auflösung, 360-Grad-Schwenkfunktion, farbige Nachtsicht, Bewegungsverfolgung und Zwei-Wege-Audio ergeben ein umfangreiches Paket.

Der aktuelle Preis von 37,21 Euro statt 43,82 Euro macht das Angebot zusätzlich attraktiv. Vor allem wenn Sie ohnehin eine WLAN-Kamera für draußen gesucht haben, können Sie aktuell 15 Prozent sparen.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.