Kino für zu Hause: Dieser Mini-Beamer kostet nur 70 Euro

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Ein großer Fernseher nimmt viel Platz ein und kann schnell mehrere Hundert Euro kosten. Wenn Sie Filme, Serien oder Videos lieber auf einer großen Projektionsfläche genießen möchten, gibt es bei Amazon derzeit eine deutlich günstigere Alternative. Der Philoent Smart Mini-Beamer ist aktuell stark reduziert und bringt trotz seines kompakten Formats einige interessante Funktionen mit.

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Besonders auffällig ist der Preis: Im befristeten Amazon-Angebot kostet der Projektor derzeit 70,58 Euro statt 151,25 Euro UVP. Sie sparen damit satte 53 Prozent beziehungsweise 80,67 Euro.

Mehr als die Hälfte günstiger bei Amazon

Ein Rabatt von über 50 Prozent macht den Philoent Mini-Beamer derzeit besonders interessant. Für knapp über 70 Euro erhalten Sie einen kompakten Projektor, der laut Produktbeschreibung 1080p und 4K-Inhalte unterstützt.

Mini Beamer, Philoent Smart Projektor © Philoent

Das Angebot scheint bei Amazon auf großes Interesse zu stoßen. Laut den vorliegenden Angaben wurde der Beamer mehr als 2.000 Mal im vergangenen Monat gekauft. Außerdem wird das Modell als Bestseller Nr. 1 in der Kategorie Video-Beamer geführt.

Großes Bild auch in kleineren Räumen

Nicht jeder hat ein großes Wohnzimmer oder ein separates Heimkino. Genau hier soll der Philoent Projektor mit seiner Ultrakurzdistanz-Funktion punkten. Der Beamer ist darauf ausgelegt, auch bei vergleichsweise geringem Abstand ein großes Bild zu ermöglichen.

Das kann beispielsweise im Schlafzimmer, in einer kleineren Wohnung oder im Kinder- und Jugendzimmer praktisch sein. Sie benötigen nicht zwangsläufig mehrere Meter Abstand zwischen Projektor und Projektionsfläche, um ein größeres Bild zu erhalten.

Mini Beamer, Philoent Smart Projektor © Philoent

Smart-Funktionen und Apps direkt an Bord

Der Philoent wird als Smart Projektor angeboten und unterstützt laut Produktbeschreibung aktuelle Apps. Dadurch soll die Nutzung komfortabler werden, wenn Sie Filme, Serien oder andere Inhalte streamen möchten.

Für die drahtlose Verbindung stehen außerdem WiFi 6 und Bluetooth 5.4 zur Verfügung. Bluetooth kann beispielsweise praktisch sein, wenn Sie den Projektor mit einem kompatiblen Lautsprecher oder anderem Audiozubehör verbinden möchten.

Damit eignet sich der kompakte Beamer nicht nur für gelegentliche Filmabende, sondern kann auch als vielseitiges Unterhaltungsgerät eingesetzt werden.

Mini Beamer, Philoent Smart Projektor © Philoent

Automatische Trapezkorrektur erleichtert die Einrichtung

Wer schon einmal einen Projektor aufgestellt hat, weiß, dass die richtige Ausrichtung etwas Geduld verlangen kann. Beim Philoent Mini-Beamer soll eine automatische Trapezkorrektur die Einrichtung erleichtern.

Der Projektor ist außerdem auf einen geräuscharmen Betrieb ausgelegt. Gerade bei ruhigeren Filmen und Serien ist das wichtig, denn ein ständig hörbarer Lüfter kann beim Anschauen schnell störend werden.

Mini Beamer, Philoent Smart Projektor © Philoent

4,5 Sterne bei mehr als 7.000 Bewertungen

Auch die bisherigen Kundenbewertungen fallen positiv aus. Bei Amazon erreicht der Philoent Mini-Beamer 4,5 von 5 Sternen bei 7.141 Bewertungen.

Hinzu kommen die bereits erwähnten mehr als 2.000 Käufe im vergangenen Monat und der Bestseller-Status in der Kategorie Video-Beamer. Damit gehört das Modell aktuell zu den besonders gefragten Projektoren bei Amazon.

Für 70,58 Euro ein spannendes Heimkino-Angebot

Wenn Sie schon länger mit einem Beamer für Filmabende, Serien oder andere Unterhaltung liebäugeln, ist der aktuelle Preis besonders interessant. Der Philoent Smart Mini-Beamer kombiniert sein kompaktes Format mit WiFi 6, Bluetooth 5.4, automatischer Trapezkorrektur und der Unterstützung von 1080p- und 4K-Inhalten.

Vor allem die Ersparnis kann sich sehen lassen: Statt 151,25 Euro UVP zahlen Sie momentan nur 70,58 Euro. Das sind 80,67 Euro weniger beziehungsweise 53 Prozent Rabatt. Für wenig mehr als 70 Euro können Sie sich damit eine kompakte Heimkino-Lösung nach Hause holen, ohne gleich viel Geld für einen großen Fernseher ausgeben zu müssen.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.