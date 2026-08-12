Philips-Kaffeemaschine: Jetzt 38 Prozent günstiger

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Ein guter Kaffee am Morgen, ein cremiger Cappuccino am Nachmittag oder schnell ein Espresso nach dem Essen: Mit einem Kaffeevollautomaten können Sie verschiedene Kaffeespezialitäten bequem zu Hause zubereiten. Besonders interessant ist derzeit der Philips Kaffeevollautomat LatteGo 2300 Serie (EP2333/40). Das weiße Modell wird bei Amazon aktuell deutlich unter der angegebenen UVP angeboten.

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Der Kaffeevollautomat kostet derzeit 332,76 Euro statt 534,44 Euro UVP. Damit sparen Sie 38 Prozent beziehungsweise 201,68 Euro. Amazon kennzeichnet das Angebot zudem als "stark nachgefragt". Wer ohnehin über einen neuen Kaffeevollautomaten nachdenkt, dürfte bei diesem Preis genauer hinschauen.

PHILIPS Kaffeevollautomat LatteGo 2300 Serie, Weiß, 4 Spezialitäten © PHILIPS

Der Philips LatteGo 2300 bietet Ihnen vier Kaffeespezialitäten, die sich bequem über das Farb-Touch-Display auswählen lassen. So können Sie Ihren gewünschten Kaffee ohne komplizierte Einstellungen zubereiten.

Ein Highlight ist das LatteGo-Milchsystem. Damit lassen sich auch Kaffeespezialitäten mit Milch bequem zubereiten. Gleichzeitig ist das Milchsystem auf eine einfache Reinigung ausgelegt – ein wichtiger Vorteil, wenn Sie den Kaffeevollautomaten täglich verwenden.

PHILIPS Kaffeevollautomat LatteGo 2300 Serie, Weiß, 4 Spezialitäten © PHILIPS

Im Inneren arbeitet außerdem ein Keramikmahlwerk, das die Bohnen frisch für Ihren Kaffee mahlt. Hinzu kommt die SilentBrew-Technologie, die für eine angenehmere Geräuschkulisse bei der Kaffeezubereitung sorgen soll.

Mit seinem weißen Gehäuse und dem modernen Farb-Touch-Display macht der Philips LatteGo 2300 auch optisch einiges her. Besonders in einer hell eingerichteten Küche kann sich das Gerät gut in das Gesamtbild einfügen.

PHILIPS Kaffeevollautomat LatteGo 2300 Serie, Weiß, 4 Spezialitäten © PHILIPS

Dass der Kaffeevollautomat bei Kunden bereits gefragt ist, zeigen auch die Bewertungen. Bei Amazon erreicht das Modell 4,2 von 5 Sternen bei 4.551 Bewertungen. Außerdem wurde es laut Amazon mehr als 100 Mal im vergangenen Monat gekauft und wird als "Amazons Tipp" gekennzeichnet.

Wenn Sie einen Kaffeevollautomaten mit Milchsystem, einfacher Bedienung und unkomplizierter Reinigung suchen, ist der Philips LatteGo 2300 aktuell einen Blick wert. Besonders attraktiv ist der derzeitige Amazon-Deal: 332,76 Euro statt 534,44 Euro bedeuten eine Ersparnis von 201,68 Euro beziehungsweise 38 Prozent.

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