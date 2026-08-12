Amazon: Diese iPad-Tastatur-Hülle gibt es jetzt 24% günstiger

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Ein iPad eignet sich längst nicht mehr nur zum Streamen, Surfen oder Spielen. Gerade zum Start ins neue Schuljahr oder Semester kann das Tablet mit der passenden Tastatur auch für Notizen, Hausaufgaben, E-Mails oder längere Texte eingesetzt werden. Genau hier kommt die Inateck AceTouch KB04122 Tastatur-Hülle ins Spiel. Das Zubehör für verschiedene 11-Zoll-iPads kombiniert QWERTZ-Tastatur, Touchpad, Schutzhülle und flexiblen Ständer – und ist derzeit bei Amazon deutlich reduziert.

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Besonders interessant ist der Preis: Statt der angegebenen 60,49 Euro UVP zahlen Sie aktuell nur 45,96 Euro. Das entspricht einem Rabatt von 24 Prozent und einer Ersparnis von 14,53 Euro.

Tastatur und Touchpad machen das iPad vielseitiger

Der große Vorteil einer Tastatur-Hülle liegt auf der Hand: Sie müssen für längere Texte nicht mehr ausschließlich die Bildschirmtastatur Ihres iPads verwenden. Die Inateck AceTouch verfügt über eine QWERTZ-Tastatur, wie Sie es von einer klassischen deutschen Computertastatur gewohnt sind.

Inateck AceTouch KB04122 Tastatur-Hülle für iPad 11 Zoll © Inateck

Hinzu kommt ein integriertes Touchpad. Dadurch lässt sich das iPad bei vielen Aufgaben stärker wie ein kompaktes Notebook bedienen. Wenn Sie unterwegs arbeiten, im Unterricht Notizen machen, Texte verfassen oder E-Mails beantworten möchten, kann diese Kombination besonders praktisch sein.

Tastatur in nur einer Sekunde abnehmbar

Nicht immer benötigen Sie eine Tastatur. Beim Lesen, Streamen oder entspannten Surfen möchten Sie Ihr iPad vielleicht lieber als klassisches Tablet verwenden. Genau dafür bietet die Inateck-Hülle eine interessante Funktion.

Inateck AceTouch KB04122 Tastatur-Hülle für iPad 11 Zoll © Inateck

Die Tastatur ist laut Produktbeschreibung innerhalb von einer Sekunde abnehmbar. Sie können dadurch schnell zwischen Tablet- und Tastaturnutzung wechseln, ohne dafür eine komplett andere Hülle verwenden zu müssen.

Damit eignet sich das Zubehör sowohl für Schule, Studium und Arbeit als auch für die Freizeit.

Hoch- und Querformat sorgen für mehr Flexibilität

Inateck AceTouch KB04122 Tastatur-Hülle für iPad 11 Zoll © Inateck

Ein weiteres interessantes Merkmal ist der flexible Ständer. Das iPad kann mit der AceTouch-Hülle sowohl im Hochformat als auch im Querformat verwendet werden.

Das Querformat bietet sich beispielsweise beim Schreiben, für Präsentationen oder Videokonferenzen an. Das Hochformat kann dagegen beim Lesen von Dokumenten, Webseiten oder längeren Texten praktisch sein. Sie können die Ausrichtung somit an die jeweilige Aufgabe anpassen.

Mit zahlreichen 11-Zoll-iPads kompatibel

Laut Produktbeschreibung eignet sich die Tastatur-Hülle unter anderem für das iPad Air 11 Zoll M4 aus dem Jahr 2026 sowie die M3- und M2-Modelle. Auch das iPad Air der 4. und 5. Generation sowie entsprechende iPad-Pro-11-Zoll-Modelle werden genannt.

Wenn Sie bereits ein iPad besitzen, sollten Sie vor dem Kauf lediglich darauf achten, dass Ihre konkrete Modellgeneration unterstützt wird.

Inateck AceTouch KB04122 Tastatur-Hülle für iPad 11 Zoll © Inateck

Mehr als 1.100 Bewertungen und "Amazons Tipp"

Auch die bisherigen Käuferbewertungen können sich sehen lassen. Die Inateck Tastatur-Hülle erreicht bei Amazon 4,2 von 5 Sternen bei 1.160 Bewertungen.

Darüber hinaus wurde das Zubehör laut Amazon mehr als 500 Mal im vergangenen Monat gekauft. Zusätzlich trägt das Produkt die Kennzeichnung "Amazons Tipp".

Für 45,96 Euro ein spannender Back-to-School-Deal

Wenn Sie Ihr iPad zum neuen Schuljahr oder Semester häufiger zum Schreiben und Arbeiten verwenden möchten, kann eine Tastatur-Hülle eine praktische Ergänzung sein. Statt zusätzlich einen Laptop mitzunehmen, können Sie Ihr Tablet mit QWERTZ-Tastatur und Touchpad ausstatten und bei Bedarf trotzdem schnell wieder zur klassischen Tablet-Nutzung wechseln.

Besonders der aktuelle Amazon-Preis macht die Inateck AceTouch interessant: 45,96 Euro statt 60,49 Euro UVP bedeuten eine Ersparnis von 14,53 Euro beziehungsweise 24 Prozent. Für Schüler, Studenten und alle, die unterwegs produktiv mit ihrem iPad arbeiten möchten, ist das ein interessanter Back-to-School-Deal.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.