Der Fire TV Stick 4K ist im Amazon-Deal!

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Wenn Ihr Fernseher technisch noch gut funktioniert, bei Streaming und Apps aber nicht mehr mithalten kann, müssen Sie nicht gleich einen neuen TV kaufen. Mit einem Streaming-Stick lassen sich viele Funktionen unkompliziert nachrüsten. Besonders interessant ist aktuell der zertifizierte und generalüberholte Amazon Fire TV Stick 4K Select der neuesten Generation. Bei Amazon bekommen Sie ihn derzeit für weniger als 40 Euro.

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Das befristete Angebot liegt bei 38,30 Euro statt 50,41 Euro UVP. Damit sparen Sie 24 Prozent beziehungsweise 12,11 Euro. Gerade wenn Sie Ihren Fernseher günstig um moderne Streaming-Funktionen erweitern möchten, ist das ein spannender Preis.

4K-Streaming für Filme und Serien

Zertifiziert und generalüberholt Amazon Fire TV Stick 4K Select (neueste Generation) © Amazon

Der Fire TV Stick 4K Select ist darauf ausgelegt, Ihnen Streaming in 4K zu ermöglichen. Voraussetzung dafür sind natürlich ein kompatibler 4K-Fernseher sowie entsprechende Inhalte.

Damit können Sie auf zahlreiche Filme und Serienfolgen zugreifen und verschiedene Streaming-Angebote bequem über eine zentrale Oberfläche nutzen. Auch kostenloses Live-TV gehört laut Amazon zu den Möglichkeiten des Geräts, wobei die tatsächlich verfügbaren Inhalte und Dienste variieren können.

Besonders praktisch ist ein solcher Stick auch für einen älteren Fernseher, dessen Smart-TV-System inzwischen langsam geworden ist oder wichtige Apps nicht mehr unterstützt.

Zertifiziert und generalüberholt Amazon Fire TV Stick 4K Select (neueste Generation) © Amazon

Generalüberholt – und deshalb besonders günstig

Wichtig zu wissen ist, dass es sich bei diesem Angebot um ein zertifiziertes und generalüberholtes Gerät handelt. Sie kaufen hier also keinen regulären fabrikneuen Fire TV Stick.

Gerade das macht den Preis allerdings interessant. Wenn Sie mit einem generalüberholten Gerät kein Problem haben, können Sie sich die aktuelle Generation günstiger sichern und trotzdem die zentralen Streaming-Funktionen nutzen.

Bestseller mit mehr als 2.000 Käufen

Zertifiziert und generalüberholt Amazon Fire TV Stick 4K Select (neueste Generation) © Amazon

Dass der Fire TV Stick aktuell gefragt ist, zeigen die Verkaufszahlen bei Amazon. Laut den vorliegenden Angaben wurde das Modell mehr als 2.000 Mal im vergangenen Monat gekauft.

Zusätzlich wird es als Bestseller Nr. 1 in der Kategorie Media-Streaming-Clients geführt. Bei den Kundenbewertungen erreicht der generalüberholte Fire TV Stick 4,3 von 5 Sternen bei 271 Rezensionen.

Für 38,30 Euro wird der Fire TV Stick interessant

Wenn Sie Ihren Fernseher unkompliziert zum Streaming-Gerät machen oder einem älteren Smart-TV neues Leben einhauchen möchten, könnte dieses Angebot gut passen. Der Fire TV Stick 4K Select ermöglicht 4K-Streaming und eröffnet Ihnen Zugriff auf eine große Auswahl an Filmen, Serien und weiteren Streaming-Inhalten.

Der entscheidende Punkt ist derzeit jedoch der Preis: 38,30 Euro statt 50,41 Euro UVP bedeuten einen Rabatt von 24 Prozent. Wenn für Sie ein zertifiziertes und generalüberholtes Gerät infrage kommt, bekommen Sie den Fire TV Stick der neuesten Generation damit aktuell für deutlich unter 40 Euro.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.