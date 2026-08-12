Dieses beliebte Reisekissen ist im Amazon-Deal!

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Lange Flüge, stundenlange Zugfahrten oder eine längere Reise mit dem Auto können für Ihren Nacken schnell unangenehm werden. Wer unterwegs etwas komfortabler schlafen oder entspannen möchte, sollte deshalb einen Blick auf das Proglobe Nackenkissen aus 100 Prozent Memory Foam werfen. Das beliebte Reisekissen ist derzeit bei Amazon reduziert erhältlich.

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Amazon reduziert das Reisekissen um 19 Prozent

Besonders interessant ist momentan der Preis. Bei Amazon bekommen Sie das dunkelgraue Proglobe Nackenkissen im befristeten Angebot für 24,38 Euro statt 30,24 Euro. Das entspricht einem Rabatt von 19 Prozent und einer Ersparnis von 5,86 Euro.

Wenn bei Ihnen also demnächst ein Urlaub, ein längerer Flug oder eine Zugreise ansteht, können Sie sich das Reisezubehör derzeit etwas günstiger sichern.

Proglobe Nackenkissen Flugzeug, Reisekissen 100% Memory Foam, Dunkelgrau © Proglobe

Memory Foam soll den Nacken angenehm unterstützen

Das Proglobe Reisekissen besteht aus 100 Prozent Memory Foam und ist als orthopädisches Nackenhörnchen für Reisen konzipiert. Das Material kann sich an die Konturen anpassen und soll dadurch für eine angenehme Unterstützung von Kopf und Nacken sorgen.

Proglobe Nackenkissen Flugzeug, Reisekissen 100% Memory Foam, Dunkelgrau © Proglobe

Gerade im Flugzeug kann ein solches Nackenkissen schnell zum praktischen Reisebegleiter werden. Wer schon einmal versucht hat, mehrere Stunden auf einem Flugzeugsitz zu schlafen, kennt das Problem: Der Kopf kippt zur Seite oder nach vorne und eine angenehme Schlafposition lässt sich nur schwer finden. Das Nackenhörnchen soll Ihnen dabei helfen, während der Reise komfortabler zu sitzen und leichter zur Ruhe zu kommen.

Nicht nur für das Flugzeug geeignet

Sie müssen allerdings nicht erst einen Langstreckenflug buchen, damit sich das Reisekissen lohnt. Proglobe bewirbt das Nackenhörnchen ebenfalls für Reisen mit Zug und Auto. Damit können Sie es auf ganz unterschiedlichen Strecken verwenden.

Proglobe Nackenkissen Flugzeug, Reisekissen 100% Memory Foam, Dunkelgrau © Proglobe

Gerade auf längeren Zugfahrten kann es angenehm sein, den Kopf etwas abstützen zu können. Auch als Beifahrer auf einer langen Autofahrt kann ein Reisekissen für zusätzlichen Komfort sorgen.

Schlafmaske und Netztasche sind bereits dabei

Interessant ist auch das mitgelieferte Zubehör. Zusammen mit dem Nackenkissen erhalten Sie eine 3D-Schlafmaske. Sie kann störendes Licht abschirmen und damit insbesondere auf Flügen oder Zugfahrten praktisch sein, wenn Sie unterwegs schlafen möchten.

Außerdem gehört eine hochwertige Netztasche zum Lieferumfang. Darin können Sie das Nackenkissen und das Zubehör verstauen und auf Reisen einfacher transportieren. So haben Sie Ihr Reisezubehör zusammen und können es bei Bedarf schnell aus dem Gepäck holen.

Mit seiner dunkelgrauen Farbe ist das Nackenkissen zudem angenehm schlicht gehalten und eignet sich sowohl für Urlaubsreisen als auch für Geschäftsreisen.

Proglobe Nackenkissen Flugzeug, Reisekissen 100% Memory Foam, Dunkelgrau © Proglobe

Für 24,38 Euro einen Blick wert

Wenn Sie noch ein Nackenkissen für Ihren nächsten Flug, eine lange Zugfahrt oder die kommende Urlaubsreise suchen, ist der aktuelle Amazon-Deal interessant. Für 24,38 Euro statt 30,24 Euro erhalten Sie das Proglobe Nackenhörnchen aus 100 Prozent Memory Foam zusammen mit einer 3D-Schlafmaske und einer Netztasche.

Durch den aktuellen 19-Prozent-Rabatt können Sie 5,86 Euro sparen. Spätestens wenn Sie beim nächsten längeren Flug ein paar Stunden schlafen möchten, könnte sich ein bequemes Nackenkissen im Handgepäck als besonders praktisch erweisen.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.