Einer der besten E-Scooter für lange Strecken - im Amazon-Angebot!

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Wer einen E-Scooter nicht nur für kurze Strecken in der Stadt sucht, sondern Wert auf Reichweite, Komfort und eine kräftige Ausstattung legt, dürfte beim HITWAY H11 genauer hinschauen. Das Modell kommt laut Hersteller mit Straßenzulassung (ABE), zwei Motoren, großem Akku und 10-Zoll-Reifen. Aktuell ist der E-Scooter bei Amazon außerdem deutlich günstiger erhältlich.

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Statt 1.210,07 Euro zahlen Sie im befristeten Angebot 1.028,56 Euro. Damit sparen Sie 181,51 Euro beziehungsweise 15 Prozent.

Zwei Motoren und großer 52-Volt-Akku

Der HITWAY H11 setzt auf einen Dualantrieb mit zwei 250-Watt-Motoren. Damit unterscheidet sich das Modell deutlich von vielen einfacheren E-Scootern, die lediglich einen einzelnen Motor besitzen.

HITWAY H11 E Scooter mit Straßenzulassung(ABE) © HITWAY

Dazu kommt ein 52-Volt-Akku mit 23,4 Ah. Laut Hersteller sind abhängig von den jeweiligen Bedingungen 70 bis 130 Kilometer Reichweite möglich. Die tatsächliche Reichweite kann allerdings unter anderem durch Fahrergewicht, Strecke, Temperatur und Fahrweise deutlich variieren.

Gerade für längere Wege dürfte der große Akku dennoch einer der interessantesten Punkte des H11 sein.

HITWAY H11 E Scooter mit Straßenzulassung(ABE) © HITWAY

Straßenzulassung macht ihn alltagstauglich

Entscheidend für die Nutzung im öffentlichen Straßenverkehr ist die angegebene ABE. Damit wird der HITWAY H11 als E-Scooter mit deutscher Straßenzulassung angeboten.

Zur Ausstattung gehören außerdem Blinker, was gerade im Stadtverkehr praktisch ist. Der Scooter unterstützt darüber hinaus eine App-Anbindung sowie NFC.

Mit einer maximalen Belastbarkeit von 150 Kilogramm ist das Modell zudem vergleichsweise großzügig ausgelegt.

HITWAY H11 E Scooter mit Straßenzulassung(ABE) © HITWAY

10-Zoll-Reifen und IPX6-Schutz

HITWAY stattet den H11 mit 10 Zoll großen Vakuumreifen aus. Größere Reifen können insbesondere auf weniger ebenen Straßen für ein angenehmeres Fahrgefühl sorgen.

Hinzu kommt eine angegebene IPX6-Klassifizierung. Der Hersteller bewirbt außerdem eine Steigfähigkeit von bis zu 58 Prozent. Solche Maximalwerte hängen in der Praxis allerdings stark von Bedingungen wie Fahrergewicht, Akkustand und Untergrund ab.

HITWAY H11 E Scooter mit Straßenzulassung(ABE) © HITWAY

Sehr gute Bewertungen – bislang aber noch wenige

Bei Amazon erreicht der HITWAY H11 aktuell starke 4,8 von 5 Sternen. Allerdings basiert diese Bewertung bislang auf lediglich 44 Rezensionen. Das sollten Sie bei der Einordnung der hohen Sternebewertung berücksichtigen.

Interessant ist das Modell vor allem für Käufer, die einen besonders umfangreich ausgestatteten E-Scooter suchen und bereit sind, dafür deutlich mehr als bei einem klassischen Einstiegsmodell auszugeben.

HITWAY H11 E Scooter mit Straßenzulassung(ABE) © HITWAY

Amazon reduziert den HITWAY H11 um über 180 Euro

Der regulär angegebene Preis von 1.210,07 Euro macht deutlich, dass der HITWAY H11 nicht in der günstigen E-Scooter-Klasse unterwegs ist. Durch das aktuelle Angebot sinkt der Preis jedoch auf 1.028,56 Euro.

Sie sparen damit 181,51 Euro. Dafür bekommen Sie laut Produktbeschreibung einen E-Scooter mit Dualantrieb, großem 52-V-Akku, ABE, Blinkern, App, NFC, 10-Zoll-Reifen und bis zu 150 Kilogramm Traglast.

Wenn Sie einen besonders kräftig ausgestatteten E-Scooter für längere Strecken suchen, könnte der HITWAY H11 deshalb gerade jetzt einen Blick wert sein.

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