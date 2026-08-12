Nächste Hitzewelle? Dieser Akku-Ventilator sorgt für Abkühlung

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Wenn die Temperaturen wieder steigen und sich die Hitze in Wohnung oder Büro staut, ist jede frische Brise willkommen. Besonders praktisch sind Ventilatoren, die nicht dauerhaft an einer Steckdose hängen müssen. Genau das bietet der kabellose Zilan Tischventilator – und aktuell ist er bei Amazon deutlich günstiger erhältlich.

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Im befristeten Angebot zahlen Sie 24,90 Euro statt 34,90 Euro UVP. Damit sparen Sie 10 Euro beziehungsweise 29 Prozent.

Kabellos durch heiße Sommertage

Im Zilan Ventilator steckt ein 4.000-mAh-Akku. Laut Hersteller sind damit bis zu 15 Stunden kabelloser Betrieb möglich. Sie können den Ventilator also beispielsweise vom Schreibtisch mit auf den Balkon nehmen oder ihn abends neben das Bett stellen, ohne ständig nach einer freien Steckdose suchen zu müssen.

Zilan Tischventilator sehr leise © Zilan

Auch im Homeoffice kann das praktisch sein: Durch seine kompakte Bauweise findet der Ventilator direkt auf dem Schreibtisch Platz und sorgt dort für eine angenehme Brise.

Vier Stufen und um 90 Grad neigbar

Zilan Tischventilator sehr leise © Zilan

Je nach Temperatur benötigen Sie nicht immer die volle Leistung. Deshalb stehen Ihnen vier Geschwindigkeitsstufen zur Verfügung. So können Sie selbst entscheiden, ob Sie lediglich einen leichten Luftzug oder eine kräftigere Abkühlung wünschen.

Zusätzlich lässt sich der Ventilator um 90 Grad neigen. Dadurch können Sie den Luftstrom gezielter dorthin richten, wo Sie ihn gerade benötigen.

Leiser Betrieb für Büro und Schlafzimmer

Ein Ventilator kann bei sommerlicher Hitze eine Wohltat sein – ein lautes Betriebsgeräusch dagegen weniger. Zilan bewirbt das Modell deshalb mit einem besonders leisen Betrieb.

Zilan Tischventilator sehr leise © Zilan

Das macht den kleinen Ventilator nicht nur für den Arbeitsplatz interessant, sondern auch für ruhigere Umgebungen. Gerade am Abend oder während konzentrierter Arbeit kann ein leiser Tischventilator angenehmer sein als eine große Windmaschine.

Bei Amazon gerade besonders gefragt

Das kompakte Modell kommt bei bisherigen Käufern gut an. Der Zilan Tischventilator erreicht bei Amazon 4,6 von 5 Sternen bei 390 Bewertungen. Außerdem wurde er laut Amazon mehr als 700 Mal im vergangenen Monat gekauft und trägt die Kennzeichnung "Amazons Tipp".

Für 24,90 Euro für die nächste Hitze vorsorgen

Wer nicht erst bei der nächsten Hitzewelle nach Abkühlung suchen möchte, bekommt hier ein interessantes Sommer-Angebot. Für aktuell 24,90 Euro statt 34,90 Euro sparen Sie 29 Prozent.

Mit 4.000-mAh-Akku, bis zu 15 Stunden kabellosem Betrieb, vier Stufen und 90-Grad-Neigung ist der Zilan vor allem dann praktisch, wenn Sie einen kleinen Ventilator flexibel in verschiedenen Räumen einsetzen möchten. Für knapp 25 Euro können Sie sich damit schon jetzt auf die nächsten heißen Tage vorbereiten.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.