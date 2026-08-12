Rasenpflege leicht gemacht: Dieser 5-in-1-Akku-Trimmer ist Bestseller

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Im Sommer wächst nicht nur der Rasen kräftig – auch Unkraut und schwer erreichbare Stellen rund um Beete, Mauern und Wege verlangen regelmäßig Aufmerksamkeit. Wer dafür ein vielseitiges Gartengerät sucht, findet bei Amazon aktuell ein interessantes Angebot: Der Traumheim 5-in-1 Akku-Rasentrimmer kostet derzeit nur knapp über 100 Euro.

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Statt der angegebenen 151,25 Euro UVP zahlen Sie aktuell 100,84 Euro. Das entspricht einem Rabatt von 33 Prozent und einer Ersparnis von 50,41 Euro.

5-in-1 für Rasen, Garten und Hof

Rasentrimmer mit Akku, 21V Akku Rasentrimmer für Makita Akku, Rasentrimmer mit Unkrautbürste © Traumheim

Interessant ist vor allem die vielseitige Ausstattung. Das Gerät wird nicht nur als klassischer Rasentrimmer angeboten, sondern kommt auch mit einer Unkrautbürste und kann für verschiedene Arbeiten rund um Garten und Hof eingesetzt werden.

Damit können Sie beispielsweise Stellen bearbeiten, an die Sie mit einem normalen Rasenmäher nur schwer herankommen. Gerade Rasenkanten, Bereiche rund um Beete oder andere verwinkelte Stellen sind typische Einsatzgebiete für einen solchen Akku-Trimmer.

Rasentrimmer mit Akku, 21V Akku Rasentrimmer für Makita Akku, Rasentrimmer mit Unkrautbürste © Traumheim

Bürstenloser 900-Watt-Motor

Im Inneren arbeitet laut Hersteller ein bürstenloser Motor mit 900 Watt. Bürstenlose Motoren sind bei Akku-Werkzeugen beliebt, da sie ohne klassische Kohlebürsten auskommen.

Zum Angebot gehören außerdem zwei 4,0-Ah-Akkus. Dadurch können Sie einen Akku verwenden, während der zweite als Reserve bereitliegt. Der Rasentrimmer ist zudem laut Produktbeschreibung für Makita-Akkus ausgelegt. Vorhandene Akkus sollten Sie vor dem Einsatz auf ihre genaue Kompatibilität prüfen.

Rasentrimmer mit Akku, 21V Akku Rasentrimmer für Makita Akku, Rasentrimmer mit Unkrautbürste © Traumheim

Gerade im Sommer eine praktische Hilfe

Während der warmen Monate gehört die Gartenpflege für viele zum regelmäßigen Wochenendprogramm. Besonders praktisch ist dabei ein Akku-Gerät, weil Sie beim Arbeiten kein Stromkabel durch den Garten ziehen müssen.

Der Traumheim-Trimmer kann deshalb für kleinere Rasenflächen ebenso interessant sein wie für die Nacharbeit nach dem Rasenmähen. Mit der zusätzlichen Unkrautbürste erweitert sich der Einsatzbereich noch einmal.

Rasentrimmer mit Akku, 21V Akku Rasentrimmer für Makita Akku, Rasentrimmer mit Unkrautbürste © Traumheim

Für rund 100 Euro ein interessantes Garten-Angebot

Der Preis macht das Gesamtpaket besonders spannend. 100,84 Euro statt 151,25 Euro UVP bedeuten eine Ersparnis von mehr als 50 Euro. Dafür erhalten Sie laut Angebot einen 5-in-1-Rasentrimmer mit 900-Watt-Motor, zwei 4,0-Ah-Akkus und Unkrautbürste.

Wenn Sie Ihren Rasen, die Kanten und andere Bereiche rund um Haus und Garten diesen Sommer in Form bringen möchten, könnte der aktuell um 33 Prozent reduzierte Akku-Rasentrimmer eine praktische Ergänzung für Ihre Gartenausrüstung sein.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.