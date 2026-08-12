Apple Watch Series 11 für 328 Euro: Diese Smartwatch ist Amazons Bestseller

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Die Apple Watch Series 11 ist aktuell bei Amazon für 328,64 Euro erhältlich. Das 42-mm-Modell in Obsidian mit schwarzem Sportarmband gehört derzeit zu den gefragtesten Smartwatches und wird bei Amazon sogar als Bestseller Nr. 1 geführt.

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Eine Apple Watch gehört für viele längst zu den beliebtesten Begleitern am Handgelenk – für Sport, Nachrichten, Gesundheitsfunktionen oder einfach als praktische Ergänzung zum iPhone. Wenn Sie sich das aktuelle Modell sichern möchten, ist die Apple Watch Series 11 GPS mit 42-mm-Aluminiumgehäuse bei Amazon derzeit für 328,64 Euro erhältlich.

Interessant ist dabei auch die Nachfrage: Nach den von Ihnen vorliegenden Amazon-Angaben ist die Series 11 aktuell Bestseller Nr. 1 in der Kategorie Smartwatches. Mehr als 500 Exemplare wurden demnach im vergangenen Monat gekauft.

Apple Watch Series 11 GPS 42 mm Obsidian Aluminium © Apple

Schlank, elegant und angenehm leicht

Die angebotene Variante kombiniert ein 42-mm-Aluminiumgehäuse in Obsidian mit einem schwarzen Sportarmband in Größe S/M. Gerade wenn Sie eine eher dezente Smartwatch suchen, lässt sich die dunkle Kombination problemlos mit Freizeit-, Sport- und Business-Outfits tragen.

Das 42-mm-Aluminiummodell wiegt ohne Armband lediglich 30,3 Gramm und ist 9,7 Millimeter dünn. Dazu kommt ein Always-On Retina Display mit einer Spitzenhelligkeit von bis zu 2.000 Nits.

Mehr als nur eine Uhr

Spannend wird die Series 11 durch ihre zahlreichen Alltags- und Gesundheitsfunktionen. Apple integriert unter anderem Herzfrequenzmessung, EKG-App, Schlafphasen und Schlafindex sowie Temperatur- und weitere Sensoren. Welche Gesundheitsfunktionen tatsächlich verfügbar sind, kann allerdings je nach Region und weiteren Voraussetzungen variieren.

Apple Watch Series 11 GPS 42 mm Obsidian Aluminium © Apple

Für sportliche Aktivitäten stehen zahlreiche Trainingsarten zur Verfügung – vom Laufen und Radfahren über Schwimmen bis zu HIIT, Yoga, Pilates und Krafttraining. Die Uhr ist außerdem bis 50 Meter wassergeschützt und nach IP6X staubgeschützt.

Bis zu 24 Stunden Akkulaufzeit

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die verbesserte Laufzeit. Apple gibt für die Series 11 bis zu 24 Stunden bei normaler Nutzung und bis zu 38 Stunden im Stromsparmodus an.

Muss die Uhr zwischendurch schnell ans Ladegerät, sollen etwa 15 Minuten Laden für bis zu acht Stunden normale Nutzung ausreichen.

4,6 Sterne und Platz 1 bei den Smartwatches

Apple Watch Series 11 GPS 42 mm Obsidian Aluminium © Apple

Auch die bisherigen Käuferbewertungen können sich sehen lassen. Nach Ihren Amazon-Angaben erreicht die Apple Watch Series 11 4,6 von 5 Sternen bei 918 Rezensionen.

Zusammen mit dem Bestseller-Status und mehr als 500 Käufen innerhalb eines Monats zeigt das, wie gefragt das Modell derzeit ist.

Für 328,64 Euro besonders interessant

Wenn Sie ohnehin über den Einstieg in die Apple-Watch-Welt oder ein Upgrade auf die Series 11 nachdenken, ist die 42-mm-GPS-Version für 328,64 Euro einen Blick wert. Zum Vergleich: Apple selbst führt die Series 11 in Deutschland aktuell ab 449 Euro, wobei der konkrete Preis von Gehäuse, Größe und Armband abhängt.

Sie bekommen dafür eine leichte und schlanke Smartwatch mit hellem Always-On-Display, umfangreichen Fitness- und Gesundheitsfunktionen und bis zu 24 Stunden Akkulaufzeit. Gerade die Kombination aus schwarzem Sportarmband und dunklem Aluminiumgehäuse macht diese Variante zudem zu einem angenehm unauffälligen Begleiter für praktisch jeden Tag.

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