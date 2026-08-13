90% weniger Fett: Ninja Airfryer im Amazon-Deal!

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Die Ninja Foodi MAX Dual Zone Heißluftfritteuse gehört zu den gefragten Airfryern bei Amazon – und ist aktuell deutlich reduziert. Statt 242 Euro UVP zahlen Sie derzeit 171,42 Euro. Sie sparen damit 70,58 Euro beziehungsweise 29 Prozent. Wir haben uns angeschaut, was Sie für den Preis bekommen.

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Im Redaktionscheck: Zwei Fächer sind der große Vorteil

Was uns an der Ninja Foodi MAX Dual Zone besonders gefällt, ist das Konzept mit zwei getrennten Garfächern. Insgesamt stehen Ihnen großzügige 9,5 Liter Fassungsvermögen zur Verfügung.

Dadurch können Sie beispielsweise in einem Fach knusprige Kartoffeln und im anderen Gemüse, Fleisch oder eine vegetarische Alternative zubereiten. Unterschiedliche Speisen müssen also nicht zwangsläufig nacheinander in den Airfryer.

Ninja Foodi MAX Dual Zone Heißluftfritteuse © Ninja

Für Familien oder wenn Sie regelmäßig größere Portionen zubereiten, ist das deutlich komfortabler als ein kleines Modell mit nur einem Korb.

Sechs Funktionen für mehr als nur Pommes

Die Ninja bietet Ihnen sechs Zubereitungsfunktionen. Neben dem klassischen Heißluftfrittieren können Sie das Gerät damit für verschiedene Gerichte und Zubereitungsarten einsetzen.

Ninja Foodi MAX Dual Zone Heißluftfritteuse © Ninja

Gerade im Alltag macht das einen Airfryer interessant: Sie können schnell etwas aufwärmen, Beilagen zubereiten oder ein komplettes Abendessen planen, ohne dafür jedes Mal den großen Backofen einschalten zu müssen.

Die mitgelieferte Zange ist bei dieser Amazon-exklusiven Variante ebenfalls praktisch.

Weniger Aufwand nach dem Essen

Bei einem Küchengerät, das häufig verwendet wird, spielt die Reinigung eine wichtige Rolle. Die Körbe verfügen über eine Antihaftbeschichtung und sind laut Produktbeschreibung spülmaschinenfest.

Nach dem Abendessen müssen Sie die beiden großen Fächer somit nicht mühsam von Hand schrubben. Gerade bei regelmäßiger Nutzung ist das für uns ein klarer Pluspunkt.

Auch optisch hebt sich diese Variante etwas ab: Die Kombination aus Kupfer und Schwarz wirkt hochwertiger als viele klassische komplett schwarze Airfryer.

Ninja Foodi MAX Dual Zone Heißluftfritteuse © Ninja

Mehr als 2.000 Käufe in einem Monat

Die Zahlen bei Amazon zeigen, dass die Ninja Foodi MAX Dual Zone ausgesprochen gefragt ist. Nach den vorliegenden Angaben wurde die Heißluftfritteuse mehr als 2.000 Mal im vergangenen Monat gekauft.

Noch überzeugender sind die Bewertungen: Bei mehr als 8.100 Rezensionen erreicht sie starke 4,7 von 5 Sternen. Zusätzlich wird das Modell als "Amazons Tipp" geführt.

Unser Fazit: Für Familien besonders interessant

In unserem Redaktionscheck überzeugt uns vor allem die Kombination aus 9,5 Litern Volumen, zwei unabhängigen Fächern und sechs Funktionen. Wenn Sie häufig für mehrere Personen kochen oder Hauptgericht und Beilage gleichzeitig zubereiten möchten, spielt die Dual-Zone-Konstruktion ihre Vorteile aus.

Richtig spannend wird die Ninja Foodi MAX momentan aber durch den Preis. 171,42 Euro statt 242 Euro UVP bedeuten eine Ersparnis von 70,58 Euro. Bei 29 Prozent Rabatt ist die beliebte Heißluftfritteuse aktuell ein starkes Angebot für alle, die schon länger mit einem großen Dual-Airfryer liebäugeln.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.