Spätsommer in der Küche: Jetzt wird wieder mehr selbst gemacht!

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Die DREAME BioKnead Küchenmaschine ist aktuell bei Amazon deutlich reduziert. Im befristeten Angebot zahlen Sie 311,59 Euro statt 402,35 Euro UVP. Damit sparen Sie starke 90,76 Euro beziehungsweise 23 Prozent.

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Gerade zum Spätsommer kommt der Deal passend: Ob selbst gemachte Pizza für den Abend auf der Terrasse, frisches Brot zum Grillen oder Kuchen mit saisonalem Obst – mit der großen Küchenmaschine können Sie sich einiges an Handarbeit sparen.

6 Liter und zwölf Geschwindigkeitsstufen

Die DREAME BioKnead verfügt über eine großzügige 6-Liter-Kapazität und bietet Ihnen zwölf präzise Geschwindigkeitseinstellungen. Dadurch können Sie die Leistung an unterschiedliche Rezepte und Zutaten anpassen.

Vor allem wenn Sie für Familie oder Gäste größere Mengen vorbereiten möchten, dürfte die große Schüssel praktisch sein.

DREAME BioKnead™ Standmixer, 12 präzise Geschwindigkeitseinstellungen © DREAME

Besonderes Knetsystem für Pizza und Brot

DREAME setzt auf ein patentiertes Dual-Hook Bionic-Hand-Design. Zwei Knethaken sollen dabei die Bewegungen des Knetens von Hand nachahmen.

DREAME BioKnead™ Standmixer, 12 präzise Geschwindigkeitseinstellungen © DREAME

Das macht die Maschine insbesondere für Pizza-, Brot- oder andere Teige interessant. Die nötige Leistung liefert laut Hersteller ein 800 Watt starker DC-Motor.

Für den nächsten Pizzaabend auf Balkon oder Terrasse können Sie den Teig somit bequem von der Maschine bearbeiten lassen, während Sie sich bereits um die restlichen Zutaten kümmern.

Im Redaktionscheck: Das gefällt uns

In unserem Redaktionscheck fällt vor allem die Kombination aus Dual-Knethaken, zwölf Geschwindigkeitsstufen, 6-Liter-Schüssel und Vollmetallgehäuse positiv auf. Eine Digitalanzeige und entsprechendes Zubehör gehören ebenfalls zur Ausstattung.

Damit richtet sich die DREAME BioKnead nicht nur an gelegentliche Hobbybäcker. Gerade wenn Sie häufiger Brot, Pizza oder Kuchen selbst machen, bekommen Sie eine umfangreich ausgestattete Küchenmaschine.

DREAME BioKnead™ Standmixer, 12 präzise Geschwindigkeitseinstellungen © DREAME

Bei den Bewertungen sollten Sie allerdings berücksichtigen, dass bislang nur wenige Erfahrungen vorliegen. Die Maschine erreicht bei Amazon zwar 4,5 von 5 Sternen, diese Bewertung basiert derzeit jedoch auf lediglich sechs Rezensionen.

DREAME BioKnead™ Standmixer, 12 präzise Geschwindigkeitseinstellungen © DREAME

Amazon-Deal spart Ihnen mehr als 90 Euro

Am Ende ist vor allem die aktuelle Ersparnis ein Argument: Amazon verlangt momentan 311,59 Euro statt 402,35 Euro UVP. Das sind 23 Prozent beziehungsweise 90,76 Euro weniger.

Wenn Sie die letzten warmen Wochen noch für gemeinsame Pizzaabende, Grillpartys oder selbst gebackenes Brot nutzen möchten, könnte die DREAME BioKnead deshalb gerade jetzt einen Blick wert sein.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.