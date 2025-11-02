Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Musik
Parov Stelar gibt Vollgas: Konzerte, Buch, Doku und CD
© zeidler

Hammer-Woche

Parov Stelar gibt Vollgas: Konzerte, Buch, Doku und CD

Von
02.11.25, 12:15 | Aktualisiert: 02.11.25, 13:21
Teilen

Parov Stelar lässt Montag und Dienstag das Wiener Konzerthaus swingen und legt mit der Autobiografie „TRIP“, wo er auch offen über Angstzustände und Depressionen spricht, einer großen ORF-Doku und der neuen CD “Artifact“ drauf.  

Zwei Wien-Konzerte (Montag, Dienstag), die Film-Premiere der neuen, für 10. November geplanten ORF-Doku „Klang und Farbe -Die Neuerfindung von Parov Stelar“ (Donnerstag), eine Autogramm-Stunde (Freitag) zum neuen Buch „TRIP. Eine Reise in die Unterwelt der Musik“ mit der er ab Sonntag von Angst, Zweifeln, Triumph, Exzess und dem Preis des Erfolgs erzählt. Sowie nächsten Freitag (14. November) dann die neue CD „Artifact“ Dichtgedrängtes Programm für unseren Electro-Swing-König Marcus Füreder, der ja als Parov Stelar weltweit den Dancefloor zum Kochen bringt.

Parov Stelar gibt Vollgas: Konzerte, Buch, Doku und CD
© Jan Kohlrusch

Parov Stelar gibt Vollgas: Konzerte, Buch, Doku und CD
© etage noir recordings

Parov Stelar gibt Vollgas: Konzerte, Buch, Doku und CD
© zeidler

Parov Stelar gibt Vollgas: Konzerte, Buch, Doku und CD
© zeidler

So auch am Montag (3. November) und Dienstag (4. 11.) mit zwei elitären Club-Shows im Wiener Konzerthaus, wo Parov neben mit 10 Amadeus-Awards dotierten Chart-Klassikern wie „Booty Swing“, „All Night“ oder „Voodoo Sonic“ auch den brandneuen Hit „Hyper Body“ zündet. Weitere Hörproben der neuen CD „Artifact“ nicht ausgeschlossen. „Viel Neues wird kommen. Und vieles davon wird bereits in dieser besonderen Show im Wiener Konzerthaus spürbar sein.“

Parov Stelar gibt Vollgas: Konzerte, Buch, Doku und CD
© edition a Ges.m.b.H.


Am 9. November lässt Füreder dann seien Autobiografie „TRIP. Eine Reise in die Unterwelt der Musik“ folgen, bei der er auch offen über Angstzustände und Depressionen spricht. Auf 192 Seiten deckt er die Mechanismen einer milliardenschweren Industrie auf, in der Sein und Schein oft verschwimmen. Dazu geht‘s um ehrgeizige Manager, exzentrische Künstler, grenzenlose Möglichkeiten und Größenwahn.

Parov Stelar gibt Vollgas: Konzerte, Buch, Doku und CD
© ORF

Parov Stelar gibt Vollgas: Konzerte, Buch, Doku und CD
© ORF

Auch Parovs Vater Leo Füreder (u.) spricht in der ORF-Doku.

Parov Stelar gibt Vollgas: Konzerte, Buch, Doku und CD
© ORF

Am 10. November taucht dann die neue ORF-Kulturdokumentation „Klang und Farbe - Die Neuerfindung von Parov Stelar“ (23.15 Uhr, ORF 2) in das aufregende Universum eines Künstlers ein, der sich ständig neu erfindet. Filmemacherin Tatjana Berlakovich skizziert in 45 Minuten, unterstützt von Wegbegleitern wie Tonmeister Roland Schwarz, Musikproduzent Thomas Rabitsch oder Museumsmanager Alfred Weidinger, den Prozess des ständigen Wandels von seinen Anfängen bis zu den größten Triumphen. Dazu eröffnet Parovs Vater Leo Füreder einen persönlichen Blick abseits des Rampenlichts.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden