Parov Stelar
Parov Stelar

Ankündigung

Parov Stelar mit neuem Album und neuer Single "Rebel Love" zurück

03.09.25, 11:11
Teilen

Der österreichische Musiker und Produzent Parov Stelar hat heute sein neues Studioalbum ARTIFACT für den 14. November 2025 angekündigt und zugleich mit „Rebel Love“ einen Vorboten daraus veröffentlicht. 

„Rebel Love“ verbindet klassische Streicher mit elektronischer Wucht und lebt von seiner Dynamik ebenso wie von einer eingängigen Melodie. Der Song eröffnet die heiße Phase der Albumkampagne. Die Ankündigung folgte auf eine Reihe kryptischer Social-Media-Beiträge der vergangenen Wochen, die in der Community bereits Spekulationen und Vorfreude ausgelöst hatten.

Mehr lesen: 

Album ist vorbestellbar

Artifacts sind die kleinen Spuren, die jeder Mensch auf seinem Lebensweg hinterlässt. Erinnerungen, Bruchstücke, Gedankenfetzen, die ihre eigene Realität und Zeitrechnung besitzen. Das neue Studioalbum von Parov Stelar folgt genau dieser Idee. Das Album erscheint bei Etage Noir Recordings, wird über AWAL vertrieben und ist ab sofort vorbestellbar


 

Parov Stelar , bürgerlich Marcus Füreder, zählt zu den international erfolgreichsten Künstlern Österreichs. Er wurde mit zehn Amadeus Austrian Music Awards ausgezeichnet und trat bei Festivals wie Coachella und Glastonbury auf. Auch seine eigenen Tourneen führten ihn immer wieder in ausverkaufte Hallen weltweit. Als Kooperationspartner und Remixer ist Parov Stelar seit vielen Jahren äußerst begehrt. Die Liste seiner künstlerischen Wegbegleiter reicht von Tony Bennett & Lady Gaga über Lana Del Rey, Lukas Graham und Marvin Gaye bis hin zu Bryan Ferry und Klingande, um nur einige zu nennen.

