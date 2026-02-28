Alles zu oe24VIP
Köhlmeier
© Getty Images

"Das Gute"

Köhlmeier, uns zugeneigt

Von
28.02.26, 12:59
DAS GUTE - 53 Zuneigungen von Michael Köhlmeier.

Ob Charme, Geiz, Superman, Schämen, Forever Young oder einiges mehr – Michael Köhlmeier hat zu all diesen Themen etwas zu sagen. In seinem neuen Buch Das Gute – 53 Zuneigungen sind kurze Geschichten zu finden, Blicke auf ein Thema, das der Autor oft auch sehr persönlich abhandelt.

Persönliche und kluge Betrachtungen

Da erfahren wir von seinem hochbewunderten Onkel Gerhard und dem Zwischenfall mit der Buttercremetorte, wir reisen nach Entenhausen, um Geiz besser zu verstehen, lernen danach den ungarischen Poeten Sándor Márai besser kennen.


Lektüre

Wie schon in seinem 2023 erschienenen Buch Das Schöne. 59 Begeisterungen ist Köhlmeier auch hier dem Guten zugewandt, einer positiven Betrachtungsweise. Aber freilich nicht in einer kitschigen, sehnsüchtigen Art und Weise. Köhlmeier flitzt von großen menschlichen Themen zu kleinen, mischt immer auch Sprache, Erzählen, Märchen und Mythologie in die Geschichten. Das ist klug, sehr unterhaltsam und überaus anregend.

