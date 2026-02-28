Oliver Pocher dreht Porno mit Szene-Star Texas Patti

Neuer Job für Oliver Pocher: Der Entertainer hat einen Sexfilm gedreht – allerdings nicht vor, sondern hinter der Kamera. Zustande kam das Projekt über Porno-Star Texas Patti.

Oliver Pocher hat einen Pornofilm in Los Angeles gedreht. Aktiv vor der Kamera stand er dabei nicht, sondern übernahm die Rolle des Regisseurs. Kennengelernt hatte er Hauptdarstellerin Texas Patti im vergangenen Jahr auf der Venus Berlin. Dort moderierte sie, Pocher war unter anderem für seine Pocher-App vor Ort.

Texas Patti, die mit bürgerlichem Namen Bettina Habig heißt, lud den Entertainer nach Los Angeles ein. Mit seinem Format "Rent a Pocher" hatte er bereits zuvor ungewöhnliche Jobs übernommen. Dieses Mal führte er bei einem Film Regie. Das Set bestand aus einem großen Bett und wenig Requisiten.

Mehr Papier als Praxis

Pocher sagte zur deutschen "Bild"-Zeitung: "Das war ganz spannend. Im Vorfeld gibt es mehr Schriftverkehr als Geschlechtsverkehr. Alles wird geprüft. Gesundheitszeugnisse müssen aktuell her. Alle müssen natürlich über 18 sein. Und dann schaut man halt." Gedreht wurde mit iPhone und iPad. Zunächst standen zwei Frauen vor der Kamera, später kam ein Mann dazu.

Zu seiner Aufgabe erklärte Pocher: "Ich habe bis hin zur Kamera alles am Set gemacht. Das gibt es bei mir aus erster Hand. Da gab’s keine Grenze." Gleichzeitig stellte er klar: "Ich bin nicht aktiv vor die Kamera getreten. Ich hatte auch keine Angst, dass da irgendwas in die Hose geht. Es kamen ja sozusagen nur Sachen aus der Hose raus. Das war gar nicht so spektakulär." Die Szenen dienen laut ihm als Promo-Material für Texas Patti und ihre Kollegin.

Oliver Pocher mit Porno-Star Texas Patti © Instagram

Ob sein Format künftig in "Rent A Locher" umbenannt wird, kommentierte er ironisch: "Nee. Aber meine Eltern werden mächtig stolz sein. Sexfilme drehen ist ja etwas, womit man ordentlich Geld verdienen kann. Das macht sie am glücklichsten …"