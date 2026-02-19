Rauswurf: Skandal um "Italo-Pariasek"

Wegen einer ganzen Serie von Fehlern bei der Live-Übertragung der Olympia-Eröffnungsfeier in Mailand hat der Sportchef des italienischen Fernsehsenders RAI, Paolo Petrecca, seinen Posten verloren.

Der 61-Jährige reichte nach viel Kritik seinen Rücktritt ein, wie die staatliche Rundfunkgesellschaft mitteilte. Während der Eröffnung der Winterspiele im San-Siro-Stadion hatte der Journalist unter anderem reihenweise Leute verwechselt oder nicht erkannt. Der Auftritt polarisierte im Austragungsort ähnlich, wie hierzulande Rainer Pariasek, dessen Worte oft genauer verfolgt werden, als das Sport-Event.

So brachte Petrecca US-Popdiva Mariah Carey, die einen großen Auftritt hatte, und die italienische Schauspielerin Matilda De Angelis durcheinander. Die IOC-Präsidentin Kirsty Coventry, die auf der Ehrentribüne neben Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella saß, hielt er für dessen Tochter. Als das brasilianische Team ins Stadion kam, stellte er fest, dass Brasilianer eben "den Tanz im Blut" hätten.

Petrecca wird politisch im Lager von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni verortet. Die Opposition wirft der rechten Regierung bereits seit langem vor, Einfluss auf den öffentlich-rechtlichen Sender zu nehmen. Sie nennt die RAI "Telemeloni". Mehrere bekannte Journalisten haben den Sender seit Melonis Amtsantritt verlassen.

Reporterin entschuldigte sich für Alkohol-Auftritt

Keine drastischen Konsequenzen hatte ein anderer bemerkenswerter Vorfall im Rahmen der olympischen TV-Berichterstattung: Nach einem Alkohol-Aussetzer live im australischen Fernsehen bat die Reporterin Danika Mason um Entschuldigung. "Ich möchte kurz den Moment nutzen, wenn das okay ist, um mich zu entschuldigen", sagte Mason am Tag nach dem Geschehen. "Ich hätte nichts trinken sollen - und erst recht nicht unter diesen Bedingungen: Es ist kalt, wir sind in großer Höhe, und dass ich nichts zu Abend gegessen hatte, hat wahrscheinlich auch nicht geholfen."

Mason war am Mittwoch im Rahmen einer Show des australischen Senders Channel9 live aus Livigno zugeschaltet. Dabei redete sie auffällig langsam und recht zusammenhangslos über die Kaffeepreise in Italien, Leguane und Lindsey Vonn. Später legte sie sich hin, um einen Schneeengel zu machen. "Mir ist das ein bisschen peinlich. Ich habe eine Situation komplett falsch eingeschätzt", sagte Mason. Schon Tage zuvor hatte Mason bei einer Reportage aus einem Nachtclub berichtet, einige Limoncello von Italienern bekommen zu haben.