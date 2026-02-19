Während Live-Schalte: Reporterin moderiert betrunken bei Olympia

Danika Mason sorgt bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina mit ihrem Auftritt für viel Aufregung. Die Reporterin vom australischen Sender Channel Nine trat betrunken vor die Kamera und lallte über Kaffeepreise in Italien und den USA.

Die australische TV-Reporterin Danika Mason wird derzeit in den sozialen Medien heiß diskutiert. Sie war bei der Live-Schalte von ihrem Sender Channel Nine betrunken.

Mason berichtete aus Norditalien von den Olympischen Winterspielen. Doch statt über Sport-Themen zu reden, sprach sie wirr herum. Sie schwafelte über die Kaffeepreise in Italien und den USA, über Leguane in den USA. Bei den Zuschauern der Morgensendung sorgte die TV-Reporterin für viel Gelächter.

Reporterin entschuldigte sich bei Zuschauern

Nach dem absurden Moment meldete sich Mason noch mal bei den Zuschauern. Sie entschuldigte sich: "Und Leute, bevor wir Schluss machen, wenn das in Ordnung ist, möchte ich mir einen Moment Zeit nehmen, einfach um mich zu entschuldigen."

Die Reporterin erklärte: "Ich bin ein bisschen verlegen. Ich habe die Situation total falsch eingeschätzt. Ich hätte vorher nicht trinken sollen, besonders unter diesen Bedingungen. Es ist kalt, wir sind auf großer Höhe und ich hatte auch kein Abendessen. Aber ich möchte die volle Verantwortung übernehmen. Es entspricht nicht dem Standard, den ich an mich selbst stelle. Also sage ich: Es tut mir wirklich leid … und ich bin dankbar für all die Nachrichten, die ich erhalten habe."

"Ich bin pro Danika"

Im Studio äußerten sich die Moderatoren zu dieser kuriosen Situation. Der Moderator Karl Stefanovic, seit Jahren eine feste Größe im australischen TV, scherzte darüber. Er sagte, er wisse "nicht einmal, wovon sie spricht". Seine Kollegin Jayne Azzopardi stellte sich auf die Seite von Mason und betonte, wie hart die Reporterin arbeite.

Die Live-Schalte wurde auch Thema in der Politik. Australiens Premierminister zeigte in einem Radiogespräch Verständnis für Mason. Er habe das Video gesehen und sagte: "Ich bin pro Danika! Gut für sie! Sie ist in Italien … und sie war müde. Die Zeitverschiebung wirkt sich aus."