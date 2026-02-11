Millionen-Coup der Pop-Prinzessin fixiert: Britney Spears macht musikalisches Erbe zu Gold

Pop-Ikone Britney Spears sorgt für ein gewaltiges Beben in der Musikwelt. Die 43-Jährige hat laut US-Berichten die Rechte an ihren legendären Hits verkauft. Damit zieht sie einen Schlussstrich unter ihre Vergangenheit und reiht sich in Österreich wie weltweit in die Riege der Top-Verdiener ein.

Britney Spears hat einen Mega-Deal abgeschlossen, der die Branche überrascht. Laut "TMZ" hat sie ihren Anteil am Musikkatalog an das Unternehmen Primary Wave verkauft. In Österreich waren ihre Songs über Jahrzehnte fester Bestandteil jeder Party und Radio-Playlist, was den Wert dieser Rechte massiv steigert.

Ihre Geschichte wollte Britney Spears nun endlich erzählen. Ihre Biografie ist letzte Woche in 17 Sprachen weltweit erschienen und dürfte ein Bestseller werden. © Getty Images

Der Deal umfasst fast alle Songs der Pop-Prinzessin. Von frühen Klassikern wie "… Baby One More Time" bis zu "Toxic" ist alles dabei. Auch Hits wie "Lucky", "Oops! ... I Did It Again" und "Everytime" gehören nun zum Paket. Spears folgt damit Superstars wie Justin Bieber oder Shakira, die ihre Musikrechte ebenfalls gewinnbringend abgegeben haben.

Ende einer Ära

Hinter dem Verkauf steht eine bewegte Geschichte. Nach dem Ende der Vormundschaft durch ihren Vater im Jahr 2021 scheint dies der letzte Schritt zur Unabhängigkeit zu sein. Britney erklärte bereits früher auf Instagram, nie wieder auftreten zu wollen. Der Verkauf ihres Lebenswerks wirkt nun wie ein endgültiger Abschluss mit der alten "Show-Britney".

Millionen für die Pop-Ikone

Septempber 2007: Ihr Comeback wird zum Desaster. Britney erntet Spott und Hohn. © AP

Über die genaue Summe wird derzeit noch geschwiegen. Branchenkenner orientieren sich jedoch an ähnlichen Verkäufen namhafter Kollegen. Als Legende Stevie Nicks Anteile an denselben Verlag verkaufte, flossen rund 100 Millionen Dollar. Bei Britney Spears dürfte es sogar nocht in höhere finanzielle Höhen gehen. Bis zu 200 Millionen Dollar soll Britney bei dem Deal abgecasht haben. Eine offizielle Stellungnahme der Sängerin steht aktuell noch aus.