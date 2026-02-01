Knalleffekt: Bayern-Star steht vor Blitz-Wechsel

Damit hat wohl keiner gerechnet. Beim FC Bayern kündigt sich ein Abgang an.

Wie Transfer-Guru Fabrizio Romano berichtet, steht Bayern-Profi Bryan Zaragoza unmittelbar vor einem Wechsel zur AS Roma. Der Transfer soll noch bis zum Ende des Transferfensters am Montag finalisiert werden.

Völlig überraschend

Der Wechsel kommt vor allem deshalb überraschend, weil Zaragoza eigentlich noch bis Saisonende an Celta Vigo verliehen ist. Die Vereine befinden sich derzeit in intensiven Verhandlungen, wie die Leihe abgebrochen und der Wechsel nach Italien fixiert werden kann. Im Gespräch ist etwa eine Entschädigung für Celta Vigo.

© Getty

Zaragoza kam 2024 zum FC Bayern, absolvierte für den deutschen Rekordmeister aber nur 7 Spiele. In der vergangenen Saison wurde der Spanier an Osasuna und in dieser Spielzeit an Celta Vigo verliehen. Nun soll er endgültig abgegeben werden und in Rom neu durchstarten.