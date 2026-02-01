Blitz-Abschied: Spanier melden Transfer-Hammer um David Alaba

Der Österreicher soll Real Madrid noch im Winter verlassen.

Wie berichtet, läuft David Alabas Vertrag bei Real Madrid im Sommer aus – die Chancen auf eine Verlängerung sind äußerst gering. Nachdem es zuletzt so ausgesehen hat, dass der Österreicher noch bis Juni in Madrid bleibt, sorgt nun ein Medienbericht aus Spanien für neue Aufregung.

Das Portal fichajes.net berichtet, dass Alaba Real noch im Winter verlassen soll. Die Königlichen würden demnach darauf drängen, dass der Top-Verdiener (rund 22 Mio. Euro im Jahr) noch vor Ablauf seines Vertrags wechselt.

Wechsel in die MLS?

Konkret geht es um ein Angebot von Charlotte FC. Der MLS-Klub bietet 1,5 Millionen Euro für den Österreicher und möchte den ÖFB-Kapitän unbedingt vor dem Saisonstart am 21. Februar verpflichten. Das Transferfenster in den USA ist noch bis Ende März geöffnet.

Laut dem Medienbericht kann sich Alaba einen Wechsel in die MLS auch durchaus vorstellen. Dort könnte er vor der WM im Juni wichtige Spielpraxis sammeln und noch einmal neu durchstarten. Öffentlich hat Alaba bisher aber stets betont, seinen Vertrag in Madrid erfüllen zu wollen und keinen Wechsel anzustreben. Eine Entscheidung soll jedenfalls schon in den nächsten Tagen fallen.