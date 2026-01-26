Alles zu oe24VIP
Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 26.01.2026
Gerda Rogers

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 26.01.2026

26.01.26, 00:00
Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 26.01.2026
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

  • Liebe:Schauen Sie sich sehr genau an, wo Sie wirklich gut aufgehoben sind!
  • Beruf:Keine unüberlegten Ausgaben! Rechnen Sie erst einmal sorgfältig nach!
  • Fitness:Neue Kräfte klug dosieren! Nicht zu entschlossen, lieber mit der Ruhe!

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 26.01.2026
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

  • Liebe:Seien Sie kompromissbereit! Eine sture Haltung wäre nur destruktiv.
  • Beruf:Wer mit Forderungen konfrontiert ist, sollte diplomatisch einlenken.
  • Fitness:Es kann jetzt äußerst stressig werden. Möglichst cool und vorsichtig!

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 26.01.2026
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

  • Liebe: Sie wissen, was Sie wollen? Klären Sie das vernünftig mit dem Partner!
  • Beruf:Heute muss nachgerechnet werden. Setzen Sie sich vernünftige Limits!
  • Fitness: Auch wenn Sie sehr motiviert sind: Klare Prioritäten sind unerlässlich.

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 26.01.2026
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

  • Liebe:Mäßigen Sie Ihre Ansprüche! Wer zu viel erwartet, wird abgewiesen.
  • Beruf:Ein vernünftiger Rahmen ist ok, sehen Sie die Dinge nur nicht zu eng!
  • Fitness:Ganz cool! Konzentriert und langsam kommen Sie am besten voran.

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 26.01.2026
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

  • Liebe:Lieber mehr Abstand und Respekt, sonst kann es sehr kritisch werden.
  • Beruf:Es könnte auch finanziell eng werden. Schränken Sie sich lieber ein!
  • Fitness:Sie könnten auf Kollisionskurs geraten. Also Fuß vom Gas, kein Risiko!

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 26.01.2026
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

  • Liebe:Hüten Sie Ihre Grenzen nicht zu streng, seien Sie ein wenig offener!
  • Beruf:Veränderungen sind unumgänglich. Sorgen Sie für vernünftige Lenkung.
  • Fitness:Mehr Ruhe und Gelassenheit, dann stellt sich auch Flexibilität ein!

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 26.01.2026
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

  • Liebe:Setzen Sie sich vernünftige Grenzen, um das Miteinander zu festigen!
  • Beruf:Sie wissen, worum es geht. Gute Lösungen brauchen aber auch Geduld. 
  • Fitness:Auch, wenn Sie wieder viel Energie haben: Das rechte Maß ist gefragt.

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 26.01.2026
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

  • Liebe:Geben Sie sich und Ihrem Gegenüber Zeit! Bloß keine Kurzschlüsse!
  • Beruf:In Ruhe reden, statt streiten! In Kämpfen gibt es nichts zu gewinnen.
  • Fitness:Tempo drosseln, kleinere Schritte! Und in jeder Hinsicht vorsichtiger!

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 26.01.2026
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

  • Liebe:Heute wäre es klug, wenn Sie Ihrem Gegenüber mehr Sicherheit geben.
  • Beruf: Überrollen Sie andere nicht mit neuen Vorhaben! Geduld erreicht mehr.
  • Fitness:Langsamer und aufmerksam! Es ist noch mit Hindernissen zu rechnen. 

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 26.01.2026
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

  • Liebe:Sind Sie in einem Dilemma? Lassen Sie sich mehr Zeit zum Nachdenken!
  • Beruf:Seien Sie nicht wieder zu beharrlich zeigen Sie sich gesprächsbereit!
  • Fitness:Lassen Sie sich nicht stressen und seien Sie trotzdem etwas flexibler!

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 26.01.2026
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

  • Liebe:Keine übereilten Schritte! Aussprachen sollten Sie lieber vertagen.
  • Beruf:Sehen Sie sich neue Angebote sehr genau an, statt gleich zuzusagen!
  • Fitness:Legen Sie Pausen ein, lassen Sie sich gegen Verspannungen massieren!

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 26.01.2026
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

  • Liebe: Seien Sie durchaus für alles offen, wahren Sie aber auch Ihre Grenzen!
  • Beruf:Vorsichtiger in wirtschaftlichen Belangen! Absicherung hat Vorrang.
  • Fitness:Tempo klug mäßigen! Gehen Sie ruhiger und gelassener an alles heran!

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.

