Neue Studie zeigt: Eine tägliche Vitamintablette könnte uns langsamer altern lassen

Viele tun es jeden Morgen: Eine Vitamin-Tablette einwerfen, einen Schluck Wasser trinken und hoffen, dass man dem Körper damit etwas Gutes tut. Doch bringt das wirklich was? Eine neue Studie enthüllt: Die tägliche Multivitamin-Dosis könnte tatsächlich Ihre biologische Uhr bremsen.

Einfach eine Tablette nehmen und langsamer altern? Jahrelang ernteten wir dafür von Gesundheitsexperten oft nur ein müdes Schulterzucken. „Fehlende Beweise“, hieß es. Doch eine neue Studie, die am Montag im renommierten Fachmagazin Nature Medicine veröffentlicht wurde, liefert endlich Antworten. Das Ergebnis? Bestimmte Multivitaminpräparate könnten den biologischen Alterungsprozess tatsächlich messbar verlangsamen, besonders bei älteren Menschen.

Das biologische Alter bremsen

© Getty Images

Wenn wir älter werden, verändert sich nicht nur unser Spiegelbild, sondern auch unsere DNA. Genauer gesagt: Es heften sich winzige chemische Anhängsel (sogenannte Methylgruppen) an unser Erbgut oder fallen davon ab. Forscher sprechen in diesem Zusammenhang von der sogenannten Epigenetik. Diese „epigenetischen Uhren“ verraten den Experten ganz genau, wie schnell Ihr Körper wirklich altert. Das Beste daran: Sie können diese Uhr beeinflussen, durch Schlaf, Sport und nun offenbar auch durch die richtige Pillen-Power.

Vitaminpillen als Anti-Aging-Wunder?

Für die groß angelegte "Cosmos-Studie" nahmen Forscher die Daten von 958 älteren Menschen (482 Frauen, 476 Männer) genau unter die Lupe. Über zwei Jahre hinweg schluckten die Teilnehmer jeden Tag entweder:

ein Multivitamin-Multimineral-Präparat,

einen hochkonzentrierten Kakao-Extrakt (reich an Antioxidantien)

oder ein wirkungsloses Placebo

Anschließend wurden die Blutproben der Teilnehmer auf fünf verschiedene epigenetische Alters-Marker untersucht.

Das verblüffende Ergebnis: Die Zeit läuft langsamer

Die Ergebnisse lassen aufhorchen: Wer täglich zum Multivitamin-Präparat griff, bei dem tickte die innere Uhr plötzlich langsamer. Zwei der untersuchten „Altersuhren“ tickten pro Jahr im Schnitt um 2,6 Monate langsamer. Wer also brav seine Vitamine nahm, war biologisch gesehen deutlich jünger als die Vergleichsgruppe. Rechnet man das auf die zweijährige Studiendauer hoch, entspricht das einer Verzögerung des biologischen Alterns um mehrere Monate.

© Getty Images

Auch interessant: Der ebenfalls getestete Kakao-Extrakt, der eigentlich als wahres Superfood gilt, versagte beim Anti-Aging-Test völlig. Die wertvollen Flavanole konnten die biologische Uhr nicht anhalten.

Bleiben wir jetzt ewig jung?

Bevor Sie jetzt aber die Apotheke stürmen, um sich Jahresvorräte an Multivitaminen anzulegen, gibt es noch einen kleinen Realitätscheck: Die Forscher betonen, dass die beobachteten Veränderungen (ein paar Monate über zwei Jahre) relativ klein sind. Bei anderen getesteten epigenetischen Uhren zeigte sich zudem kein signifikanter Effekt.

Ob diese molekulare „Verjüngung“ am Ende auch wirklich bedeutet, dass man spürbar gesünder und fitter bleibt, müssen erst weitere Studien beweisen. Die tägliche Vitamintablette ist kein magischer Schutzschild gegen das Altern und ersetzt keinen gesunden Lebensstil.