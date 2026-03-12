"Jetzt ist es raus!" 1. Babybauch-Foto von Jeanette Biedermann

Musikerin Jeanette Biedermann zeigt ihr Glück auf Instagram und bestätigt damit gleich auch liebevoll die Schwangerschaftsgerüchte.

In der Welt des deutschsprachigen Entertainments sorgt derzeit eine Nachricht für besonderes Entzücken: Die populäre Musikerin und Schauspielerin Jeanette Biedermann wird im Alter von 46 Jahren zum ersten Mal Mutter. Nachdem ihr Management die freudige Botschaft bereits am 5. März gegenüber dem Magazin „Gala“ offiziell bestätigt hatte, wandte sich die Künstlerin nun mit einer persönlichen Geste an die Öffentlichkeit: Ein aktuelles Lichtbild, das ihren Babybauch zeigt, unterstreicht ihr neues Glück.

„Jetzt ist es raus. Ja, ich bin schwanger!“, verkündete die einstige „Let’s Dance“-Teilnehmerin sichtlich bewegt. Für Biedermann erfüllt sich damit ein langgehegter Wunsch, den sie über Jahre hinweg mit Geduld und Zuversicht verfolgt hat. Dabei verzichtete sie bewusst auf Druck und überließ die Familienplanung dem Schicksal. „Ich habe allerdings das Thema 'Mutter sein' und 'Kinder bekommen' in die Bestimmung und in die Hände der Natur gelegt. Umso größer ist jetzt die Überraschung“, so die Künstlerin.

Das Kind, das sie als „kleines Wunder“ und „Weihnachtsgeschenk“ bezeichnet, markiert nach bewegten Jahren den Beginn eines völlig neuen Lebensabschnitts.

Ein wohlgehütetes Familiengeheimnis

Trotz der großen medialen Resonanz legt das Umfeld der 46-Jährigen Wert auf Diskretion. In einer knappen Mitteilung bestätigte das Management die Schwangerschaft, bat jedoch zeitgleich eindringlich darum, die Privatsphäre der Musikerin zu respektieren und von weiteren Nachfragen Abstand zu nehmen. Details, etwa zur aktuellen Schwangerschaftswoche oder dem errechneten Entbindungstermin, bleiben somit vorerst ein privates Geheimnis im Kreise ihrer Liebsten.