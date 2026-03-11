Benko-Beben: Laura Privatstiftung stellt Insolvenzantrag

Jetzt schlittert auch der Vermögensbunker der Benkos in die Pleite

Die Laura Privatstiftung hat einen Eigenantrag auf Insolvenz gestellt. Hintergrund des Antrags sind "Zahlungsverpflichtungen aus zwei Schiedssprüchen", die die Stiftung finanziell nicht stemmen könne. Birgit Fink, Sprecherin des Landesgerichts Innsbruck, bestätigte den Eingang auf APA-Anfrage. Nun würden die Voraussetzungen für die Insolvenzeröffnung geprüft.

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) rechnet die Stiftung dem Signa-Gründer René Benko zu und spielt in ihren Ermittlungen rund um die Causa eine wichtige Rolle.