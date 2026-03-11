Dieser Modegigant räumt Milliarden Gewinn ab

Trotz Konsumflaute läuft das Geschäft mit Mode weiter rund: Der Zara-Mutterkonzern Inditex hat 2025 deutlich mehr Gewinn gemacht. Der Modegigant profitierte von starker Nachfrage in Filialen und Online-Shops.

Die Mode von Zara und Co. ist auch in der Konsumflaute gefragt: Der Mutterkonzern Inditex hat nicht nur zugelegt, sondern ist auch stark ins neue Jahr gestartet. Der Nettogewinn von Inditex stieg im vergangenen Jahr um 6 Prozent auf 6,2 Milliarden Euro, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte.

Auch beim Umsatz ging es nach oben: Die Verkaufserlöse kletterten um 3,2 Prozent auf 39,9 Milliarden Euro. Währungsbereinigt betrug das Plus sogar 7 Prozent. Für Aktionäre soll es ebenfalls mehr Geld geben: Für 2025 ist eine Dividende von 1,75 Euro pro Aktie vorgesehen.

Starkes Geschäft zum Jahresstart

Der Modekonzern startete auch sehr stark ins neue Jahr. In den Wochen vom 1. Februar bis 8. März 2026 legte der Umsatz währungsbereinigt um 9 Prozent zu - ein klares Zeichen für die weiterhin hohe Nachfrage.

Milliarden-Investitionen geplant

Zum Konzern gehören neben Zara auch Marken wie Massimo Dutti und Bershka. Konzernchef Óscar García Maceiras erklärte, das Unternehmen profitiere sowohl von starken Filialumsätzen als auch vom Onlinehandel.

Um den Marktanteil weiter auszubauen, plant der Konzern für 2026 Investitionen von rund 2,3 Milliarden Euro. Das Geld soll vor allem in die Modernisierung der Geschäfte, technologische Lösungen und bessere Online-Plattformen fließen. Auch die Verkaufsflächen sollen wachsen: Für 2026 ist eine Erweiterung rund um 5 Prozent geplant.