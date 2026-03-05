Geblitzt! Glasner ohne Führerschein ins Krisen-Duell gegen Tottenham

Für Oliver Glasner wird es dieser Tage gleich auf mehreren Ebenen ernst. Während der Trainer von Crystal Palace FC sportlich um wichtige Punkte kämpft, hat ihn abseits des Rasens nun ein Verkehrsvergehen eingeholt.

Der Österreicher wurde in London geblitzt – und muss dafür nun ein halbes Jahr auf seinen Führerschein verzichten. Wie die britische Zeitung "The Sun" berichtete, liegt der Vorfall bereits einige Monate zurück. Im vergangenen Juli wurde Glasner früh am Morgen im Londoner Stadtteil Willesden von einer Radarkamera erfasst. Statt der erlaubten 20 Meilen pro Stunde (32 km/h) soll der Palace-Coach mit rund 27 mph (47 km/h) unterwegs gewesen sein. Eine scheinbar kleine Überschreitung – doch für den Palace-Trainer hatte sie größere Folgen.

Sechs Monate Fahrverbot

Vor dem zuständigen Magistratsgericht legte der 51-Jährige ein schriftliches Geständnis ab. Er übernehme die volle Verantwortung für sein Verhalten und sei sich der Tragweite bewusst, erklärte der Oberösterreicher. Da sich auf seinem Führerschein bereits Punkte angesammelt hatten, überschritt er durch den neuen Verstoß die kritische Grenze. Die Konsequenz: Sechs Monate Fahrverbot sowie eine Geldstrafe inklusive Gebühren.

Während Glasner also vorerst nicht mehr selbst am Steuer sitzen darf, bleibt er zumindest sportlich weiterhin der Mann am Lenkrad bei Crystal Palace. Und dort wartet bereits die nächste heikle Aufgabe. Am Donnerstag (ab 21 Uhr, HIER im Sport24-Liveticker) steht für die „Eagles“ in der Premier League ein richtungsweisendes Duell bei Tottenham Hotspur an. Beide Teams stecken derzeit in schwierigen Phasen – ein klassisches Krisenduell mitten in der entscheidenden Phase der Saison.

Crystal Palace konnte zuletzt nur wenige Punkte sammeln und verlor am vergangenen Spieltag mit 1:2 bei Manchester United. Auch Tottenham kämpft mit Formproblemen und wartet seit mehreren Runden auf einen Sieg.

Glasner spürt Druck

Die sportliche Lage sorgt auch rund um Glasner für Diskussionen. Seine zuletzt offen geäußerte Kritik an der Transferpolitik des Klubs sorgte in England für Schlagzeilen. Dennoch deutet vieles darauf hin, dass Trainer und Verein die Saison gemeinsam zu Ende bringen wollen. Der Österreicher selbst versucht, Ruhe zu bewahren. Die entscheidende Phase habe begonnen, erklärte Glasner zuletzt. Jetzt gehe es darum, fokussiert zu bleiben und Schritt für Schritt wieder Ergebnisse einzufahren.

Ob Palace ausgerechnet im schwierigen Auswärtsspiel bei Tottenham die Trendwende schafft, wird sich zeigen. Fest steht: Während Glasner auf der Trainerbank weiterhin das Kommando hat, muss er privat künftig etwas mehr Tempo rausnehmen.