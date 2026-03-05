Bayern-Schock: Kane verpasst Gladbach-Duell

Schlechte Nachrichten für den FC Bayern München kurz vor dem Bundesliga-Spiel gegen Borussia Mönchengladbach am Freitag (20.30 Uhr/live auf Sky): Top-Stürmer Harry Kane muss wegen einer Wadenprellung passen und wird im Heimspiel fehlen.

Die Nachricht bestätigte Trainer Vincent Kompany am Donnerstag zum Abschluss seiner Pressekonferenz. Kane hatte beim 3:2-Erfolg im Bundesliga-Klassiker gegen Borussia Dortmund einen Schlag auf die Wade abbekommen und sich seitdem noch nicht vollständig erholt. „Es ist nur ein Schlag, nichts Ernstes“, erklärte Kompany. „Aber dieser eine Tag hat uns vielleicht gefehlt.“

Damit müssen die Münchner gegen Gladbach ohne ihren treffsichersten Spieler auskommen. Kane spielt bislang eine herausragende Saison und kommt auf beeindruckende 45 Tore in 37 Pflichtspielen. Noch Anfang der Woche hatte der englische Nationalmannschaftskapitän selbst Entwarnung gegeben und betont, dass es sich um kein ernsthaftes Problem handle. Zwar kehrte er am Mittwoch wieder auf den Trainingsplatz zurück, doch die Regeneration verlief nicht schnell genug, um rechtzeitig für das Freitagsspiel fit zu werden.

Kompany: »Wir sind entspannt«

Beim Rekordmeister blickt man dennoch optimistisch auf die kommenden Tage. Schon am Dienstag steht im Achtelfinale der UEFA Champions League das Hinspiel bei Atalanta BC in Bergamo an. Kompany geht derzeit davon aus, dass Kane bis dahin wieder einsatzbereit sein könnte. „Wir sind ziemlich entspannt“, sagte der Bayern-Coach mit Blick auf den Angreifer.

Wer den Engländer im Sturmzentrum gegen Gladbach ersetzen wird, ließ Kompany bewusst offen. Als Optionen gelten unter anderem Nicolas Jackson, der derzeit vom Chelsea FC ausgeliehen ist, sowie Serge Gnabry. Der Trainer betonte jedoch, dass sich alle verfügbaren Spieler auf die Aufgabe freuen: „Die Jungs, die morgen dabei sind, sind heiß auf dieses Spiel.“

Kasten-Comeback für Neuer

Während Kane pausieren muss, gibt es zumindest eine gute Nachricht aus der Defensive. Kapitän Manuel Neuer kehrt nach rund drei Wochen Pause wegen eines Faserrisses in der Wade wieder ins Tor zurück. „Manu ist fit“, bestätigte Kompany. Weiterhin fehlen werden dagegen die Linksverteidiger Alphonso Davies und Hiroki Ito, die beide mit Muskelfaserrissen im rechten hinteren Oberschenkel ausfallen. Immerhin machen beide Fortschritte in der Reha: Davies trainiert bereits wieder mit Ball, während Ito am Donnerstag erstmals wieder auf den Rasen zurückkehrte und Lauftraining absolvierte.

Trotz der Ausfälle will Bayern gegen Gladbach den nächsten Bundesliga-Sieg einfahren – auch wenn diesmal ausgerechnet der wichtigste Torschütze von der Tribüne aus zuschauen muss.