Premier-League-Urgestein steigt in Baumgartner-Poker ein

Für das ÖFB-Team ist Christoph Baumgartner schon länger einer der Schlüsselspieler in der Offensive, in dieser Saison mutierte er auch bei seinem Klub RB Leipzig zum Um und Auf. Dementsprechend jagen zahlreiche Klubs die Dienste des 26-Jährigen, nun auch ein weiterer vom Mutterland des Fußballs.

Zehn Tore und sieben Vorlagen alleine in der Bundesliga markieren jeweils den Topwert bei den Leipzigern. Im DFB-Pokal netzte Baumgartner noch weitere viermal in vier Spielen.

Es überrascht also nicht, Namen wie Inter Mailand, AC Milan, Aston Villa oder Tottenham als Interessenten beim Offensivspieler zu lesen. Nun kommt laut "sportsboom.co.uk" noch ein weiteres Premier-League-Urgestein dazu.

40 Millionen Euro für Baumgartner?

Seit 1878 durchgehend in Englands oberster Spielklasse und damit natürlich Gründungsmitglied, erlebte der Everton FC in den letzten Jahrzehnten eher ein Auf und Ab. Mit der Rückkehr von David Moyes läuft es diese Saison aber wieder bei den Toffees, aktuell rangiert man auf Platz acht, aber nur drei Punkte hinter Lokalrivalen Liverpool und Chelsea - die Blues sitzen auf der sehr wahrscheinlichen Champions-League-Qualifikation auf Platz fünf.

Um noch weiter nach oben zu kommen, würde ihnen ein Spieler wie Baumgartner, der offensiv variabel einsetzbar ist und einen echten Riecher für Tore hat, gut zu Gesicht stehen. Die Konkurrenz um seine Verpflichtung ist aber namhaft. Konkretes Angebot gibt es noch keines, die Bullen sollen an die 40 Millionen Euro verlangen - Baumgartners Vertrag läuft bis 2028.