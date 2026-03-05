Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Deutsche Bundesliga
  6. Bundesliga
Premier-League-Urgestein steigt in Baumgartner-Poker ein
© getty

Top-Saison

Premier-League-Urgestein steigt in Baumgartner-Poker ein

05.03.26, 10:48
Teilen

Für das ÖFB-Team ist Christoph Baumgartner schon länger einer der Schlüsselspieler in der Offensive, in dieser Saison mutierte er auch bei seinem Klub RB Leipzig zum Um und Auf. Dementsprechend jagen zahlreiche Klubs die Dienste des 26-Jährigen, nun auch ein weiterer vom Mutterland des Fußballs.

Zehn Tore und sieben Vorlagen alleine in der Bundesliga markieren jeweils den Topwert bei den Leipzigern. Im DFB-Pokal netzte Baumgartner noch weitere viermal in vier Spielen.

Es überrascht also nicht, Namen wie Inter Mailand, AC Milan, Aston Villa oder Tottenham als Interessenten beim Offensivspieler zu lesen. Nun kommt laut "sportsboom.co.uk" noch ein weiteres Premier-League-Urgestein dazu.

40 Millionen Euro für Baumgartner?

Seit 1878 durchgehend in Englands oberster Spielklasse und damit natürlich Gründungsmitglied, erlebte der Everton FC in den letzten Jahrzehnten eher ein Auf und Ab. Mit der Rückkehr von David Moyes läuft es diese Saison aber wieder bei den Toffees, aktuell rangiert man auf Platz acht, aber nur drei Punkte hinter Lokalrivalen Liverpool und Chelsea - die Blues sitzen auf der sehr wahrscheinlichen Champions-League-Qualifikation auf Platz fünf.

Um noch weiter nach oben zu kommen, würde ihnen ein Spieler wie Baumgartner, der offensiv variabel einsetzbar ist und einen echten Riecher für Tore hat, gut zu Gesicht stehen. Die Konkurrenz um seine Verpflichtung ist aber namhaft. Konkretes Angebot gibt es noch keines, die Bullen sollen an die 40 Millionen Euro verlangen - Baumgartners Vertrag läuft bis 2028.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen