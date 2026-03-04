„Game of Thrones“-Sensation: Kinofilm zum Serien-Epos kommt

Neuigkeiten für alle Fantasy-Fans: Warner Bros. arbeitet offiziell an einem „Game of Thrones“-Kinofilm. Das Epos um Macht und Drachen soll bald die große Leinwand erobern.

Die Gerüchteküche brodelt schon länger, doch nun verdichten sich die Hinweise auf ein cineastisches Großprojekt .

Wie „The Hollywood Reporter“ berichtet, hat das Studio Warner Bros. den „House of Cards“-Schöpfer Beau Willimon damit beauftragt, die Welt von Westeros für das Kino umzusetzen. Der Film soll sich inhaltlich auf ein ganz besonderes Kapitel der Geschichte konzentrieren:

Der Plot: Im Mittelpunkt steht die Eroberung von Westeros durch König Aegon I. Targaryen.

Die Bedeutung: Er war der Begründer der legendären Targaryen-Dynastie in den Sieben Königslanden.

Der Status: Wegen der Milliarden-Übernahme durch Paramount Skydance gilt das Projekt jedoch noch nicht als hundertprozentig sicher.

© Screenshot/YouTube

Neue Serie in Planung

Neben dem Kinofilm gibt es weiteren Stoff für Serien-Junkies. Der Sender HBO entwickelt parallel eine neue Serie, um den weltweiten Hype um George R. R. Martins Universum am Leben zu erhalten. Erst im Jänner startete mit „A Knight of the Seven Kingdoms“ ein neuer Ableger bei HBO Max. Die sechs Folgen erzählen die Abenteuer von Ritter Ser Duncan dem Großen und spielen rund 90 Jahre vor der Originalserie.

Basis des Erfolgs

Grundlage für all diese Projekte bleibt die monumentale Fantasy-Saga von George R. R. Martin. Seine Bücher lösten einen der größten Hypes der TV-Geschichte aus und machten „Game of Thrones“ zu einem globalen Phänomen. Ob Intrigen am Königshof oder epische Drachenschlachten – das Franchise expandiert weiter in alle Richtungen. Fans in Österreich dürfen gespannt sein, ob die Targaryen-Eroberung tatsächlich den Weg in die Kinosäle findet.