Jetzt "Botschafter des Weinviertels" werden

Das Weinviertel hat eine einzigartige Geschichte, viele Traditionen, eine wohlsortierte Speisekammer, malerische Kellergassen und eine prächtige Kulturlandschaft. Jetzt gibt es sogar "Echt Weinviertel“-Kurse, u.a. wird Kellergassenmanagement gelehrt.

Eine innovative Idee zur Wissensvermittlung und zur Stärkung des Regionsbewusstseins ist die Ausbildung "Echt Weinviertel“, die genau diese Themen behandelt. Entwickelt wurde der Lehrgang von der Dorf- und Stadterneuerung NÖ im Auftrag der LEADER Region Weinviertel Ost in enger Kooperation mit dem Weinviertel Tourismus. Damit werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu echten Regionsexpertinnen und -experten. Der Startschuss für den bereits dritten Lehrgang findet am 8. April 2026 im Schulmuseum Michelstetten statt.



„Bei „Echt Weinviertel“ werden „echte Weinviertlerinnen“ und „echte Weinviertler“ ausgebildet, damit sie ihre erworbenen Kenntnisse künftig mit Leidenschaft in ihr Berufsleben und ihren Alltag einbringen und sich engagiert für die Region einsetzen können!“ betont der Ausbildungsleiter Michael Staribacher von der Dorf- & Stadterneuerung. Pro Jahr gibt es nur EINEN Ausbildungslehrgang, also auch nur eine Teilnahmemöglichkeit.

Echter Weinviertler werden

In sieben Modulen, an verschiedenen Orten im Weinviertel, erlangen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein umfassendes Wissen zu Themen wie Bräuche & Traditionen, den Wein im Weinviertel, die Regionale Kultur, die Speisekammer Weinviertel, die einzigartigen Kellergassen und die prächtige Kulturlandschaft des Weinviertels. Das siebente Modul bildet ein Highlight der Ausbildung: eine Exkursion zu den interessantesten Ausflugszielen im Weinviertel.



Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Schulung erarbeiten außerdem den sogenannten „Echt Weinviertel-Pass“. Hier wird die Erkundung der Region auf eigene Faust vorgenommen und man hat mindestens „sechs Erlebnisse im Weinviertel“ zu absolvieren. Die Schulung setzt auf eine erlebnisreiche Wissensvermittlung, die die Interaktion mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern in den Mittelpunkt stellt. Ganz nach dem Motto: Wissen, sehen und erleben. Zusätzlich steht ein E-Learning mit Skripten und Lernfragen zu Verfügung, dies kann von den zukünftigen Regionsexpertinnen- und -experten genutzt werden.

Kellergassenmanager werden

Um als „echte Weinviertlerin“ oder „echter Weinviertler“ ausgezeichnet zu werden ist zum Abschluss eine schriftliche Arbeit mit den Erfahrungen aus dem „Echt Weinviertel-Pass“ und der Erstellung eines Ausflugs-Packages für einen Nachmittag zu verfassen.2024 gab es bereits den Pilotlehrgang für das Schulungsprogramm „Echt Weinviertel“ – es war ein voller Erfolg und 25 Personen konnten ausgezeichnet werden. Bei der zweiten Auflage 2025 gab es weitere 20 „Echte WeinviertlerInnen“. Dies zeigt einmal mehr, wie groß das Interesse der Weinviertlerinnen und Weinviertler an dem Wissen über die eigene Heimat ist.