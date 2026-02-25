Grottenbahn-Zwerge entstauben ihr Zuhause für den Saisonstart

Ab Sonntag sind wieder magische Fahrten mit dem Drachenzug durch das Zwergenland möglich. Auch die Anreise zur Grottenbahn mit der Pöstlingbergbahn hat ihren Zauber.

Linz. Die Zwerge und Drachen sind aus ihrem Winterschlaf zurück und die Grottenbahn am Linzer Pöstlingberg öffnet am 1. März nach der Winterpause wieder ihre Pforten. Passend dazu startet die Pöstlingbergbahn (Linie 50) wieder in den Sommerfahrplan. Damit ist die Pöstlingbergbahn an Samstagen, Sonntagen und an Feiertagen zwischen 10 Uhr und 17 Uhr wieder im 15-Minuten-Takt unterwegs.

Wer sich für eine Fahrt mit der beliebten Pöstlingbergbahn entscheidet, dem sei die kostenlose Hearonymus-App ans Herz gelegt. Der vielfältige Audioguide, der als „Pöstlingberg-Reiseführer“ dient, besteht aus 29 Kapiteln. Diese umfassen sieben Stationen entlang der Route der Bergbahn, drei Stationen am Rundweg auf dem Pöstlingberg und 19 Stationen in der Grottenbahn. Unterhaltsame Anekdoten, spannende Einblicke und vielfältige Infos werden geboten. Rechtzeitig vor dem Start in die neue Saison der Grottenbahn, die traditionell am 1. März ihre Tore wieder öffnet, erhielt die seit 2015 bestehende App, die auf Deutsch und Englisch verfügbar ist, ein Update. Die Texte wurden überarbeitet und es wurde eine deutsche und englische Version in einfacher Sprache ergänzt. Zudem wurden neue Features ergänzt, wie eine praktische Landkartenfunktion mit GPS-Navigation oder passende Soundeffekte bei manchen Stationen.