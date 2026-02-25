Paukenschlag: „Breaking Bad“ nach Fan-Trick nicht mehr beste Serie aller Zeiten

Irrer Voting-Krieg zwischen den Serien-Fans. Der langjährige Spitzenreiter „Breaking Bad“ wurde jetzt von Game Of Thrones-Fans downgevoted. Jetzt ist die fünfte Folge von „A Knight of the Seven Kingdoms“ die beste TV-Show aller Zeiten.

Jahrelang galt „Ozymandias“, die 14. Folge der 5. Staffel von „Breaking Bad“ als beste TV-Show aller Zeiten. Mit einer perfekten 10er Wertung auf einschlägigen Plattformen wie IMDb. Doch jetzt haben Walter White (Bryan Cranston) und Jesse Pinkman (Aaron Paul) in Aerion Targaryen (Finn Bennett) ihren Meister gefunden. Das „Game of Thrones“-Spin-off, „A Knight of the Seven Kingdoms“, löst einen neuen Serien-Hype aus. Und da vor allem die fünfte Folge, „Im Namen der Mutter“. Sie stieg sogar mit dem perfekten Wert von zehn Sternen ein.

© Netflix

© HBO

Gleichzeitig wurde „Breaking Bad“ von den GoT-Fans degradiert. Hielt die 2013 eingestellte Kultserie vor dem Start von „A Knight of the Seven Kingdoms“ noch bis 9,5 Punkten, so hält sie nun durch eine ganze Reihe von aktuellen 1-Sterne-Bewertungen nur mehr bei 9,5 Punkten.

© Netflix

Eine Taktik der GoT-Fans : dabei einzelne Folgen oder ganze Serien gezielt schlecht bewertet, um sie generell abzuwerten Auch die Rekord-Folge „Ozymandias“ baute nach einiger Aufrufe auf Social Media ab und liegt nun nur mehr bei auf 9,5 Sternen. Eien Folge der bewährten Taktik des Downvotings durch „generische Fans“. Gut möglich dass jetzt die Breaking Bad-Ankänger zurückschlagen und „A Knight of the Seven Kingdoms“ebenfalls downgraden.

© HBO

Sei es wie es sei. Mit dem GoT-Prequel “A Knight of the Seven Kingdoms“ läuft gerade eine echte Kultserie auf HBO. 6 Folgen, die Welt begeistern. Die 2. Staffel soll 2027 folgen.