Bis zu 20 Zentimeter! Schneewalze trifft jetzt Wien mit voller Wucht

In Wien und im Osten Österreichs steht ein heftiger Wintereinbruch bevor. Ein Italientief sorgt für kräftige Schneefälle, die bis Freitagfrüh für erhebliche Probleme im Verkehr sorgen könnten.

Freitagfrüh kündigen sich laut Experten der Unwetterzentrale UWZ im Osten und Südosten teils erhebliche Verkehrsbehinderungen an. In Wien und Niederösterreich sind Neuschneemengen zwischen 10 und 20 Zentimetern möglich. Die Schneefallgrenze sinkt bereits in der Nacht auf Freitag auch im Südosten in tiefe Lagen, während der Wind gegen Morgen lebhaft bis kräftig aus Norden weht.

Schneemassen wie seit Jahren nicht

UWZ-Meteorologe Nikolas Zimmermann betont die Seltenheit dieser Wetterlage: „Eine Schneedecke von 20 cm Schnee in Wien wurde zuletzt am 3.12.2023 gemessen.“ Im Nordburgenland gab es vergleichbare Mengen laut ORF-Meteorologe Manuel Oberhuber sogar seit 21 Jahren nicht mehr. Neben den Straßen könnte auch der Betrieb am Flughafen Schwechat durch die weiße Pracht eingeschränkt werden.

Gefahren auf den Autobahnen

Besondere Vorsicht ist laut GeoSphere Austria auf Hauptverbindungen wie der Südautobahn geboten. Vor allem in höher gelegenen Abschnitten wie am Wechsel oder auf der Pack wird es kritisch. Zudem besteht die Gefahr, dass Bäume unter der schweren Schneelast umstürzen und im schlimmsten Fall Stromleitungen beschädigen.

Wetterbesserung erst ab Mittag

Der Freitag startet verbreitet mit dichten Wolken und Schneefall bis in die tiefen Lagen. Erst gegen Mittag soll der Niederschlag von Norden her langsam abklingen, woraufhin die Wolkendecke auflockert. Am längsten trüb bleibt es voraussichtlich im Südosten sowie in den Regionen vom Bregenzerwald bis zum Salzkammergut.