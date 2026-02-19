Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Wien
a444aa17-d907-4208-8b32-919fdc5bcc85.jfif
© oe24

Pures Chaos droht

Bis zu 20 Zentimeter! Schneewalze trifft jetzt Wien mit voller Wucht

19.02.26, 20:03
Teilen

In Wien und im Osten Österreichs steht ein heftiger Wintereinbruch bevor. Ein Italientief sorgt für kräftige Schneefälle, die bis Freitagfrüh für erhebliche Probleme im Verkehr sorgen könnten. 

Freitagfrüh kündigen sich laut Experten der Unwetterzentrale UWZ im Osten und Südosten teils erhebliche Verkehrsbehinderungen an. In Wien und Niederösterreich sind Neuschneemengen zwischen 10 und 20 Zentimetern möglich. Die Schneefallgrenze sinkt bereits in der Nacht auf Freitag auch im Südosten in tiefe Lagen, während der Wind gegen Morgen lebhaft bis kräftig aus Norden weht.

4ba3a2b1-e7cb-4d08-93e6-04c18c900608.jfif
© oe24

Schneemassen wie seit Jahren nicht

UWZ-Meteorologe Nikolas Zimmermann betont die Seltenheit dieser Wetterlage: „Eine Schneedecke von 20 cm Schnee in Wien wurde zuletzt am 3.12.2023 gemessen.“ Im Nordburgenland gab es vergleichbare Mengen laut ORF-Meteorologe Manuel Oberhuber sogar seit 21 Jahren nicht mehr. Neben den Straßen könnte auch der Betrieb am Flughafen Schwechat durch die weiße Pracht eingeschränkt werden.

Video zum Thema: Dichter Schneefall in Wien

Gefahren auf den Autobahnen

Besondere Vorsicht ist laut GeoSphere Austria auf Hauptverbindungen wie der Südautobahn geboten. Vor allem in höher gelegenen Abschnitten wie am Wechsel oder auf der Pack wird es kritisch. Zudem besteht die Gefahr, dass Bäume unter der schweren Schneelast umstürzen und im schlimmsten Fall Stromleitungen beschädigen.

ba47476e-61d7-45bf-9774-c87e3576c9ad.jfif
© oe24

Wetterbesserung erst ab Mittag

Der Freitag startet verbreitet mit dichten Wolken und Schneefall bis in die tiefen Lagen. Erst gegen Mittag soll der Niederschlag von Norden her langsam abklingen, woraufhin die Wolkendecke auflockert. Am längsten trüb bleibt es voraussichtlich im Südosten sowie in den Regionen vom Bregenzerwald bis zum Salzkammergut.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen