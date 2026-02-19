Umfrage-Hammer: Babler-SPÖ wieder im Keller - doch auch ÖVP verliert

Die Personaldebatte in der SPÖ hat Folgen: Die Partei von Andreas Babler ist wieder bei ihrem schlechtesten Umfrage-Wert angelangt.

Nächster Umfrage-Schock für die Ampel: Sie bringt bezogen auf die aktuelle Lazarsfeld-Umfrage für oe24 zusammen nur noch 87 Mandate auf die Waage und verfehlt damit die Regierungsmehrheit. Grund ist vor allem der Absturz der SPÖ auf ihren schlechtesten Umfragewert (2.000 Befragte vom 9. bis 17. 2., max. Schwankungsbreite 2,2 %).

© oe24

Doch zunächst zur Nummer 1: Wenig überraschend ist das weiterhin die FPÖ von Herbert Kickl. Lazarsfeld berechnet für die Blauen aktuell einen Wert von 37 % - nur einen Punkt unter ihrem bisherigen Höchstwert. Vor zwei Wochen war die FPÖ bei 35 % noch etwas schwächer gewesen.

SPÖ wieder bei Minus-Rekord

Die einen gewinnen - die anderen verlieren: Vor allem die SPÖ muss einen richtigen Tiefschlag verarbeiten. Nachdem der frühere Kanzler Christan Kern eine Kandidatur gegen den amtierenden Parteichef Andreas Babler abgelehnt hatte, stürzt die SPÖ erneut auf ihr Umfrage-Allzeit-Tief: nur noch 17 % würden am kommenden Sonntag Rot wählen. So schlecht war die SPÖ zwar schon im Herbst 2025 gelegen, konnte sich dann aber zumindest ein bisschen erholen. Das ist nach Ende der Personaldebatte wieder vorbei. Und auch der ÖVP geht es eher miserabel: Nach einem kurzen Höhenflug im Zuge der Rede von Kanzler Christan Stocker ist die Kanzlerpartei jetzt wieder bei blamablen 20 % angekommen.

Ampel aktuell ohne Mehrheit

Gut, die Neos können sich zwar wieder auf 8 % erfangen. Mit diesen Umfragewerten bekommt man allerdings im Fall einer Wahl keine Regierungsmehrheit zusammen: Nur noch 87 Mandate hätte die Ampel bei einem solchen Wahlergebnis. Die Mehrheit im Nationalrat liegt bei 92 Sitzen, da fehlt also noch einiges.

Überraschung sind indes erneut die Kommunisten: Sie kämen mit 4 % knapp, aber doch in den Nationalrat, die Grünen kommen aktuell auf 9 %.