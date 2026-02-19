Kurios: Navi führte Holländer auf Langlauf-Loipe

Nicht auf sein Navigationsgerät verlassen können hat sich am Donnerstag ein 69-jähriger Pkw-Lenker aus den Niederlanden in Bichlbach im Tiroler Außerfern.

Der Mann war auf der Fernpassbundesstraße (B179) aufgrund der winterlichen Fahrbahnverhältnisse in einen Stau geraten. Daraufhin wurde er in Lähn vom Navi ins Ortsgebiet abgeleitet, um den Stau zu umfahren. Doch die Route führte auf eine Langlaufloipe, auf der der 69-Jährige einen Kilometer weiter fuhr.

Letztlich rutschte er beim Abwärtsfahren in einen Graben. Das Auto des Niederländers - in dem sich auch sein Sohn als Mitfahrer befand - soll noch in den Abendstunden von einem Abschleppdienst geborgen werden. Dabei müsse eigens eine Pistenraupe zum Einsatz kommen, berichtete die Polizei. Der Mann war von Deutschland kommend in Richtung Süden unterwegs gewesen.