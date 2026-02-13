Alles zu oe24VIP
Jetzt abstimmen: Das große Roben-Voting zum skurrilsten Look beim Opernball 2026
© Tischler

13.02.26, 08:13 | Aktualisiert: 13.02.26, 13:51
Beim 68. Wiener Opernball war der Glamour-Faktor hoch, aber nicht jeder Star traf modisch ins Schwarze. Gestern Abend gab es auf der Feststiege nicht nur Wow-Momente, sondern auch echte Fashion-Fails zum Fremdschämen. Diese Styles sorgten für Kopfschütteln. 

Glamour, Glitzer und Mega-Roben: Am Opernball gilt eigentlich das Motto „Mehr ist mehr!“. Doch der Grat zwischen einem stilvollen Auftritt und einer totalen Mode-Katastrophe ist schmal. In diesem Jahr wollten es einige Gäste besonders wissen und setzten auf Styles, die eher Stirnrunzeln als Bewunderung hervorriefen. Während viele Damen mit stilvollen Looks begeisterten, sorgten andere mit ihren Outfits für Fashion-Fauxpas. 

Die Stars im Roben-Check

So steht es um das aktuelle Roben-Ranking (Stand: Freitag, 13.2., 14:00 Uhr):

Die Top 5 skurrilsten Opernball-Looks

  1. Lena Hoschek: Die Designerin überraschte mit Mega-Dekolleté. Einfach too much. 
  2. Lena Schilling: Das Protest-Kleid kam nicht bei allen gut an.
  3. Begleitung von Influencer MaxaMillion: Die junge Dame erschien in einem weißen "Socken-Dress". Diese Farbe ist ausschließlich den Debütantinnen vorbehalten.
  4. Harald Glööckler: Der Mantel ist zu viel des Guten.
  5. Kolibri: Ein Cinderella-Moment, der leider negativ auffällt.

Der größte Fashion-Fail

tsicher.jfif
© Tischler

Der absolute Aufreger der Nacht? Lena Hoschek. Die Star-Designerin kam freilich in einer Eigen-Kreation im ihr so eigenen Retro-Look - das an sich spaltete schon die Mode-Gemüter. Doch auf den zweiten Blick sprang einem ihr Mega-Dekolletee quasi ins Auge - da blieb nicht mehr viel Stoff und Fantasie übrig...  

Stimmen Sie ab!

Wir lassen Sie entscheiden. Welcher Star erschien im skurrilsten Look? Voten Sie für das schrägste Outfit des Abends!

Worst-Dressed am 68. Opernball

  • Teresa Vogl 1/15 der Stimmen
    Kolibri
  • Teresa Vogl 2/15 der Stimmen
    Micaela Schäfer
  • Teresa Vogl 3/15 der Stimmen
    Begleitung von Influencer MaxaMillion
  • Teresa Vogl 4/15 der Stimmen
    Harald Glööckler
  • Teresa Vogl 5/15 der Stimmen
    Lena Schilling
  • Teresa Vogl 6/15 der Stimmen
    Giovanna Battaglia Engelbert
  • Teresa Vogl 7/15 der Stimmen
    Evelyn Burdecki
  • Teresa Vogl 8/15 der Stimmen
    Lena Hoschek
  • Teresa Vogl 9/15 der Stimmen
    Steffi Graf
  • Teresa Vogl 10/15 der Stimmen
    Julian FM Stoeckel
  • Teresa Vogl 11/15 der Stimmen
    Gerald Hörhan
  • Teresa Vogl 12/15 der Stimmen
    Al Bano Carrisi
  • Teresa Vogl 13/15 der Stimmen
    Simone Thomalla
  • Teresa Vogl 14/15 der Stimmen
    Martina Reuter
  • Teresa Vogl 15/15 der Stimmen
    Teresa Vogl

© Fuhrich

Ein Prinzessinnen-Alptraum! Ein Cinderella-Moment, der leider negativ auffällt.

© Tischler

Micaela Schäfer wählte ein fragwürdiges Ensemble. Die Brille passt vielleicht zu einem Rave, aber sicher nicht in die Staatsoper. Ein Fettnäpfchen mit Ansage!

© Andreas Tischler

Die junge Dame erschien in einem "Socken-Dress" mit Geldscheinen in strahlendem Weiß und verstieß damit gegen das ungeschriebene Gesetz im Haus am Ring. Diese Farbe ist ausschließlich den Debütantinnen vorbehalten. Ein No-Go!

© Tischler

Ein Fixstarter auf unserer jährlichen Worst-Dressed-Liste. Diesmal auf Grund seines Mantels.

© Fuhrich

Ein Auftritt mit Protest... und wenig Geschmack. Für den Ball der Bälle ist dieser Look schlichtweg unpassend.

© Tischler

Swarovski Global Creative Director Giovanna Battaglia Engelbert entschied sich für ein Kleid mit XXL-Puffärmel. Zu der bereits unruhigen Robe wirkt der massive Schmuck überladen. Man weiß gar nicht, wo man zuerst wegschauen soll.

© Fuhrich

Der Deutsche TV-Star trug eine Feder-Robe. Weniger wäre hier definitiv mehr gewesen!

© Tischler

Die Designerin überraschte mit Mega-Dekolleté. Das Kleid ist zwar schön, doch der große Ausschnitt ist leider am Opernball ein absolutes No-Go!

© Tischler

Ein Faschingslook der Extraklasse!

© Tischler

Der bunte Vogel macht seinem Ruf alle Ehre

© Tischler

Der Investment-Punk konnte leider wieder nicht auf seinen Zylinder verzichten.

© Tischler

Der Hut stand ihm diesmal nicht gut!

© Fuhrich

BH und Hose am Opernball? Ein absolutes No-Go!

© Andreas Tischler

Blaue Handschuhe zu grünem Meerjungfrauenkleid: Das war zu viel!

© Tischler

Schönes Kleid, aber wir verstehen die Federn einfach nicht...

Worst-Dressed am 68. Opernball

