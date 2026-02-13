Jetzt abstimmen: Das große Roben-Voting zum skurrilsten Look beim Opernball 2026

Beim 68. Wiener Opernball war der Glamour-Faktor hoch, aber nicht jeder Star traf modisch ins Schwarze. Gestern Abend gab es auf der Feststiege nicht nur Wow-Momente, sondern auch echte Fashion-Fails zum Fremdschämen. Diese Styles sorgten für Kopfschütteln.

Glamour, Glitzer und Mega-Roben: Am Opernball gilt eigentlich das Motto „Mehr ist mehr!“. Doch der Grat zwischen einem stilvollen Auftritt und einer totalen Mode-Katastrophe ist schmal. In diesem Jahr wollten es einige Gäste besonders wissen und setzten auf Styles, die eher Stirnrunzeln als Bewunderung hervorriefen. Während viele Damen mit stilvollen Looks begeisterten, sorgten andere mit ihren Outfits für Fashion-Fauxpas.

Die Stars im Roben-Check

Die Top 5 skurrilsten Opernball-Looks

Lena Hoschek: Die Designerin überraschte mit Mega-Dekolleté. Einfach too much. Lena Schilling: Das Protest-Kleid kam nicht bei allen gut an. Begleitung von Influencer MaxaMillion: Die junge Dame erschien in einem weißen "Socken-Dress". Diese Farbe ist ausschließlich den Debütantinnen vorbehalten. Harald Glööckler: Der Mantel ist zu viel des Guten. Kolibri: Ein Cinderella-Moment, der leider negativ auffällt.

Der größte Fashion-Fail

© Tischler

Der absolute Aufreger der Nacht? Lena Hoschek. Die Star-Designerin kam freilich in einer Eigen-Kreation im ihr so eigenen Retro-Look - das an sich spaltete schon die Mode-Gemüter. Doch auf den zweiten Blick sprang einem ihr Mega-Dekolletee quasi ins Auge - da blieb nicht mehr viel Stoff und Fantasie übrig...

© Fuhrich Ein Prinzessinnen-Alptraum! Ein Cinderella-Moment, der leider negativ auffällt. © Tischler Micaela Schäfer wählte ein fragwürdiges Ensemble. Die Brille passt vielleicht zu einem Rave, aber sicher nicht in die Staatsoper. Ein Fettnäpfchen mit Ansage! © Andreas Tischler Die junge Dame erschien in einem "Socken-Dress" mit Geldscheinen in strahlendem Weiß und verstieß damit gegen das ungeschriebene Gesetz im Haus am Ring. Diese Farbe ist ausschließlich den Debütantinnen vorbehalten. Ein No-Go! © Tischler Ein Fixstarter auf unserer jährlichen Worst-Dressed-Liste. Diesmal auf Grund seines Mantels. © Fuhrich Ein Auftritt mit Protest... und wenig Geschmack. Für den Ball der Bälle ist dieser Look schlichtweg unpassend. © Tischler Swarovski Global Creative Director Giovanna Battaglia Engelbert entschied sich für ein Kleid mit XXL-Puffärmel. Zu der bereits unruhigen Robe wirkt der massive Schmuck überladen. Man weiß gar nicht, wo man zuerst wegschauen soll. © Fuhrich Der Deutsche TV-Star trug eine Feder-Robe. Weniger wäre hier definitiv mehr gewesen! © Tischler Die Designerin überraschte mit Mega-Dekolleté. Das Kleid ist zwar schön, doch der große Ausschnitt ist leider am Opernball ein absolutes No-Go! © Tischler Ein Faschingslook der Extraklasse! © Tischler Der bunte Vogel macht seinem Ruf alle Ehre © Tischler Der Investment-Punk konnte leider wieder nicht auf seinen Zylinder verzichten. © Tischler Der Hut stand ihm diesmal nicht gut! © Fuhrich BH und Hose am Opernball? Ein absolutes No-Go! © Andreas Tischler Blaue Handschuhe zu grünem Meerjungfrauenkleid: Das war zu viel! © Tischler Schönes Kleid, aber wir verstehen die Federn einfach nicht...

