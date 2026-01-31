Alles zu oe24VIP
Ski Alpin
Vonn gibt Update: "Tue gerade mein Bestes"
Vonn gibt Update: "Tue gerade mein Bestes"

31.01.26, 11:12
Ski-Star Lindsey Vonn kämpft nach ihrem Sturz weiter um einen Start bei den Olympischen Winterspielen in Italien. 

 "Ich gebe gerade mein Bestes", schrieb die US-Amerikanerin in einem Instagram-Beitrag. Den Super-G in Crans-Montana in der Schweiz am (heutigen) Samstag müsse sie auslassen, ließ die 41-Jährige wissen. Vonn bereite sich aber weiter auf Olympia vor, zitierte die Nachrichtenagentur AP ihren Trainer Chris Knight.

Vonn war in der letztlich abgebrochenen Weltcup-Abfahrt in Crans-Montana am Freitag schwer gestürzt und in ein Fangnetz gerauscht. Sie konnte anschließend zwar mit Ski ins Ziel rutschen, hielt sich dabei aber mehrfach das linke Knie. "Mein Olympia-Traum ist noch nicht vorbei", hatte die bisher beste Abfahrerin des Winters danach in den sozialen Medien geschrieben. Sie kündigte weitere Untersuchungen an, nähere Informationen zu ihrem Zustand hat die langjährige Speed-Queen seitdem aber noch nicht bekanntgegeben.

Olympia-Eröffnung in kommender Woche

Vonn war in der vergangenen Saison unter großem Aufsehen in den Ski-Weltcup zurückgekehrt. In diesem Winter hat sie sich mit zwei Siegen und etlichen weiteren Top-Ergebnissen zur großen Olympia-Favoritin aufgeschwungen. Die Spiele in Italien werden kommenden Freitag eröffnet, die Abfahrt der Frauen in Cortina d'Ampezzo ist schon zwei Tage später. 2010 gewann Vonn Olympia-Gold in der Abfahrt.

