Olympia-Aus? Lindsey Vonn stürzt bei Abfahrt schwer

Nicht nur Nina Ortlieb, auch Lindsey Vonn stürzte in der Abfahrt von Crans-Montana schwer und rauschte mit vollem Tempo in die Fangnetze. Ihr Trainer sprach von Schmerzen, aktuell wird sie untersucht.

Die Abfahrts-Weltcup-Führende schaffte es nicht ohne Hilfe auf, testete danach ihr linkes Knie und fuhr dann langsam die Strecke hinunter. Dazwischen griff sie sich immer wieder in die linke Kniekehle um zu testen. Nach Abbruch des Rennens wurde sie mit dem Helikopter ins Spital geflogen.

Vonns Trainer Aksel Lund Svindal wirkte im ORF-Interview kurz angebunden und meinte: "Ich hoffe es geht ihr gut. Ein bisschen Schmerzen hat sie schon. Wir werden sehen. Linker Fuß und linkes Knie (Schmerzen, Anm.). Jetzt lassen wir die Experten untersuchen." In wenigen Tagen startet Olympia, immerhin das große Ziel der 41-Jährigen.

US-Teamkollegin Jacqueline Wiles, die es als eine von nur drei Läuferinnen ins Ziel schaffte, meinte im ORF-Interview sie hat mit Vonn gesprochen und man weiß noch weiß nichts, zuversichtlich klang sie allerdings nicht.

Lindsey Vonn testet ihr Knie nach dem Sturz © APA/AFP/FABRICE COFFRINI

Danach wurde das Rennen abgebrochen. DSV-Alpindirektor Wolfgang Maier nahm beim ORF die Piste in Schutz und sprach bei allen Stürzen von Fahrfehlern, die dem höchsten Weltcup-Niveau nicht gerecht wurden. Auch Kommentator Ernst Hausleitner und Expertin Nici Schmidhofer sprachen von Fahrfehlern.